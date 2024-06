10 советов, которые позволят вам есть хлеб, не опасаясь за свою фигуру

Хлеб является важным элементом, без которого трудно вообразить почти любой прием пищи. Он играет важную роль в нашем рационе, но вместе с тем содержит вредные углеводы, разрушающие фигуру, сводя диету на нет.

Однако не обязательно совсем отказываться от этого продукта, потому что избежать набора веса можно, если знать некоторые советы. Что именно позволит вам наслаждаться рыхлым хлебом во время диеты, рассказали в Eat This, Not That.

Выбирайте темную муку

Темнее мука содержит больше антиоксидантов. Киноа, гречка и амарант являются предпочтительными вариантами безглютеновой муки по сравнению с рисовой или картофельной.

Умный сэндвич

Ешьте сэндвичи как бутерброд, без дополнительного ломтика сверху или заменяйте булочку листьями салата. Кроме того, чтобы избежать грязных рук, можно положить на верхнюю часть слой хрустящего салата.

Хлеб с семенами

Хлеб с орехами и семенами богат питательными веществами и имеет меньший гликемический индекс, что полезно для стабилизации уровня сахара в крови. Такой вид хлеба способствует чувству сытости и помогает избежать переедания.

Полезное сочетание

Приготовьте бутерброды с белком для сытного обеда. Это поможет сбалансировать углеводы, сохраняя вас сытым дольше, уменьшая количество принимаемой пищи.

Соусы и приправы

Хлеб может быть опасен именно из-за некоторых соусов, таких как кетчуп или майонез. Следует рассмотреть альтернативы, такие как горчица, хумус, баба-гануш, йогурт или фасоль, которые не только снижают калорийность, но и добавляют новые вкусовые оттенки вашим бутербродам.

Миндаль вместо гренок

Чтобы снизить калорийность салата, можно заменить сухари миндалем. Они имеют меньше углеводов и втрое больше клетчатки, что делает салат более сытным и полезным для похудения.

Наслаждайтесь хлебом

Если вы желаете насладиться вкусом хлеба, оставьте его на основное блюдо либо закуску. Это позволит вам лучше наслаждаться хлебом.

Вкусные гренки

Мини-бутерброды с тостами можно подавать открытыми. К ним можно добавлять овощные закуски, в частности, из печеного перца, баклажанов или соус гуакамоле.

Откажитесь от сыра на гриле

Многие любят жареный сыр, который подают между ломтиками хлеба или лаваша. Однако в заведениях сыр смазывают маслом и жарят на сковороде в большом количестве растительного масла. Именно поэтому лучше обратить внимание на сыр, приготовленный в гриле или сделать такое блюдо самостоятельно.

Хлебные чипсы

Готовьте тонкие чипсы из лаваша или тортильи в духовке при 400 градусах в течение пяти минут. Запеченные чипсы являются более полезным вариантом по сравнению с жареными, а приправить их можно любыми любимыми специями.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие сорта низкокалорийного хлеба можно есть во время диеты.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.