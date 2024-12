10 советов по похудению, которым следует Иванка Трамп

Иванка Трамп, 43-летняя мать четверых детей, является примером того, как можно сохранить стройность и подтянутость, несмотря на постоянные стрессы и популярность. Она получила свою форму благодаря не только деньгам, но и благодаря разумному подходу к собственному здоровью.

В частности, одним из важнейших ее шагов стало обращение к тренеру по вопросам здравья Марии Марлоу, которая научила Иванку правильно выбирать продукты и избегать вредных диетических мифов. Какие практические советы для улучшения здоровья Иванки Трамп, могут быть полезны именно вам, рассказали в Eat This, Not That.

Планирование и конкретные цели

Чтобы достичь успеха в потере веса, важно иметь четкий и понятный план действий. Например, поставьте цель сбросить 2,5 кг за три недели, определите, что и когда будете есть, и привлеките друга для поддержки. Это поможет вам оставаться на правильном пути.

Баланс овощей в рационе

Чтобы похудеть и улучшить здоровье, стоит увеличить количество овощей в рационе, добавляя их в каждый прием пищи. Старайтесь, чтобы половина вашей тарелки была заполнена овощами. Однако, если вы не любите капусту или грибы, найдите рецепты зеленых смузи, которые вам понравятся.

Оптимальное увлажнение

Пейте больше воды, чтобы уменьшить вздутие, повысить энергию и контролировать аппетит. Если привычная вода кажется вам скучной, попробуйте добавить в нее ломтики лимона и апельсина. Антиоксиданты в цитрусовых помогут активизировать кишечник и сделают воду вкуснее.

Уменьшение употребления сахара

Уменьшите потребление сахара, ведь он может вызывать хронические заболевания, такие как диабет и сердечные болезни. Кроме того, проверяйте этикетки, чтобы избежать скрытых форм сахара, таких как сиропы или другие ингредиенты. Если на этикетке есть несколько видов сахара, подумайте дважды перед тем, как добавлять этот продукт в свой рацион.

Организация кухни

Храните здоровую пищу на средних полках холодильника, чтобы она была перед глазами и вы чаще ее будете выбирать. Зато продукты, которых вы стараетесь избегать, стоит хранить в непрозрачных контейнерах, чтобы они не имели такой привлекательности. Помните, что выбор здоровой пищи становится легче, когда она доступна и заметна.

Приготовление пищи в приоритете

Готовя блюда и закуски заранее, вы сможете избежать соблазна быстрых, но менее полезных перекусов. Выделите свободный день, чтобы нарезать овощи для закусок и жарки, а также приготовьте курицу для салатов, которые вы можете использовать в любой момент. Это позволит сэкономить время и сохранить рацион здоровым.

Здоровые закуски

Выбирайте свежие фрукты, как бананы и апельсины, фисташки или овощи с хумусом. Это простой и вкусный способ оставаться на диете, где бы вы ни были.

Полноценное блюдо на обед

Люди, которые поддерживают вес, обычно едят одинаковые блюда каждый день. Включайте здоровые варианты, как зелень, картофель, белки или киноа, чтобы одно из ваших блюд всегда было полезным. Это помогает сохранять баланс и поддерживать здоровые привычки.

Двигайтесь

Чтобы похудеть и удержать вес, включите ежедневную активность. Попробуйте высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT), чередуя 30-60 секунд интенсивной активности с таким же временем отдыха, повторяя упражнения по 6-10 раз. Постепенно увеличивайте интенсивность и продолжительность, когда улучшится выносливость.

Поощрение

Для эффективной потери веса важно не только тренироваться и соблюдать диету, но и заботиться о себе. Уход за собой, например массаж или другой способ расслабления, помогает поддерживать мотивацию и сохранять баланс. Используйте такие моменты как награду за достижение здоровых целей, например, тренировки или соблюдение водного баланса.

