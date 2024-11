Тренировки Криштиану Роналду: секретные техники, которые следует добавить в фитнес-план

Криштиану Роналду не только футбольный гений, но и амбассадор здорового образа жизни. В частности, во время пресс-конференция накануне матча Чемпионата Европы по футболу УЕФА в 2021 году, он призвал пить воду вместо безалкогольных напитков, что в свою очередь, привело к падению акций Coca-Cola.

Видео дня

Кроме этого, Роналду часто делится своим строгим фитнес-режимом, который включает интенсивные тренировки и криогенные процедуры. В Eat This, Not That поделились, каких принципов здорового образа жизни придерживается Криштиану Роналду и что из этого вам стоит добавить к своей тренировке.

Тренировки вне тренажерного зала

Занимайтесь упражнениями, когда у вас есть возможность, даже дома. Тренировки пресса можно выполнять утром или перед сном, что сделает их частью привычного режима. Таким образом, регулярность превратит это в полезную привычку.

Делать все понемногу

Сочетай кардио (бег, гребля) с тренировками с отягощениями, для эффективной работы всех мышц, что улучшит силу и выносливость. Такой подход сделает тренировки разнообразными и интересными, что позволит заниматься в свое удовольствие.

Будьте преданы сну и отдыху

Роналду придерживается здорового образа жизни, отказываясь от алкоголя и обработанных продуктов. Он также уделяет большое внимание сну, дремля более 5 раз в день и выключая все устройства за полтора часа до сна.

Тренируйтесь с друзьями

Тренировка с партнером добавляет конкуренции и стимулирует ваше физическое развитие. Если вы занимаетесь с тем, кто находится на вашем уровне, это помогает достигать лучших результатов. Таким образом, совместные тренировки подталкивают к прогрессу.

Разогревайте мышцы

Разминка важна для предотвращения травм. Выполняйте несколько кругов на площадке, растяжку и кардио-разминку перед тренировкой. Это можно делать даже во время бега в зал или на тренажере.

Добавляйте спринт к тренировкам

Оставляйте высокую интенсивность тренировок для улучшения выносливости и кровообращения. Включайте спринтерские упражнения, независимо от того, где тренируетесь - в зале или на улице. Попробуйте добавлять их к каждому своему занятию.

Выполняйте охлаждение с помощью плавания

Роналду предпочитает плавать в бассейне после матча, что помогает ему восстанавливаться после физических нагрузок и поддерживать форму. Он часто делает это вместе с сыном, что добавляет ему дополнительной мотивации. Такая послематчевая рутина является важной частью его восстановления.

Не будьте строгими к себе

Ментальная сила важна, но не менее важен покой. Поэтому, хотя тренировки и физические упражнения - это основа, но для достижения максимальных результатов также необходимо иметь спокойный образ жизни. Отдых с близкими помогает восстановить силы и поддерживать позитивный настрой.

Ранее OBOZ.UA рассказал, о секретах красоты и стройности сестер Кардашьян.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.