10 способов, как пить кофе и быстро худеть

Кофе – популярный напиток многих людей, но часто он может препятствовать достижению целей похудения. Исследования показывают, что кофе может улучшить долголетие, но важно, что вы добавляете к нему и как сочетаете с другими продуктами.

Кофе может помочь вашему организму лучше перерабатывать глюкозу и снизить риск различных заболеваний, таких как рак толстой кишки и болезнь Альцгеймера, по данным медицинских исследований. Вот почему правильно употребляя кофе вы получите лучшие результаты похудения, считает Eat This Not That.

Не пейте кофе по утрам

По словам экспертов, потребление пищи перед кофе может помочь избежать пропуска приема пищи позже в течение дня. Это может быть особенно важно, поскольку кофе может угнетать чувство голода, что может влиять на правильность вашего питания.

К тому же этот подход рекомендуется некоторыми специалистами по питанию, которые поощряют сначала сосредоточиться на насыщенных блюдах, прежде чем наслаждаться кофе. Это может обеспечить более сбалансированный подход к питанию в течение дня.

Не отказывайтесь от завтрака

Завтрак является важным источником питательных веществ, получаемых организмом после ночи, и играет ключевую роль в запуске метаболизма в начале дня. Отказ от завтрака может вызвать чувство голода и нестабильный уровень энергии в течение дня.

Тем не менее, пить кофе слишком поздно тоже не является вариантом. Если вы потребляете кофеин за шесть часов до сна, это может значительно сократить время сна.

Ограничьте количество добавленного подсластителя

Сахарные сиропы и сладкие сливки могут быстро увеличить количество добавленного сахара в вашем рационе, сообщает Американская кардиологическая ассоциация (AHA).

Согласно AHA, женщины должны ограничивать потребление добавленного сахара до 25 граммов в день, а мужчины – до 36 граммов в день, что может отразиться на здоровье сердца и увеличить риск избыточного веса. Чтобы добавить аромат кофе без лишних калорий, можно воспользоваться экстрактом ванили, корицей, мускатным орехом и другими природными ароматизаторами.

Проверяйте количество сахара в кофейных напитках, которые вы приобретаете, и ограничивайте потребление сладких добавок во избежание чрезмерного потребления добавленного сахара, рекомендует специалист.

Не употребляйте много сливок

Употребление сливок с высоким содержанием насыщенных жиров вместе с кофе может значительно увеличить количество калорий в вашем напитке. Одна столовая ложка кофейных сливок содержит 30 калорий и 2 г насыщенного жира.

Насыщенные жиры, содержащиеся в сливках, могут повысить уровень плохого холестерина LDL, что увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта. Не злоупотребляйте напитками с наполнителями.

Но не полагайтесь на искусственные подсластители

Долгосрочные последствия использования искусственных подсластителей на здоровье еще нуждаются в дополнительном исследовании. Но, согласно одному из них, в январе 2019 года в The BMJ было доказано, что подсластители не являются принципом достижения похудения.

Наслаждайтесь натуральными подсластителями в умеренных количествах

Натуральные подсластители, такие как мед или кленовый сироп часто рассматриваются как более здоровые альтернативы сахару, однако они могут добавлять калорий. Но не забывайте, что подсластители могут влиять на уровень сахара в крови.

Даже если вы используете мед или кленовый сироп, они все еще являются добавленным сахаром, который следует употреблять с осторожностью. Употребление меда, кленового сиропа и других природных подсластителей может обеспечить организм антиоксидантами и пребиотическими соединениями для здоровой кишечной флоры. Однако важно придерживаться рекомендаций по умеренному употреблению.

Попытайтесь добавить цитрусовые к кофе

Добавление нотки цитрусовой корочки к кофейной чашке может обогатить вкус напитка без необходимости в дополнительном сахаре. Чтобы подчеркнуть аромат кофе, вы можете попытаться натереть апельсиновую кожуру. Хотя поначалу это может показаться неожиданным, смесь цитрусовых и кофе стала популярной. В Фениксе, штат Аризона, даже существуют кофейни, где апельсиновый сок смешивают с эспрессо для уникального утреннего напитка.

Поразмышляйте, с чем вы сочетаете кофе

Оптимизируйте свою привычку пить кофе, выбирая более здоровые сочетания для вашего напитка. Не погружайте сладкое печенье в кофе, это добавляет больше калорий. Для достижения более тонкой талии нужно избавляться от этой сладкой привычки.

Создайте стратегию своего заказа в кафе

В кафе может возникнуть соблазн заказать больший или более сложный напиток. Если такое произошло, считайте такой кофе, как десерт и выбирайте меньшую порцию, чтобы избежать переедания.

Не заказывайте калорийные начинки, такие, как шоколадная стружка, которые не только добавляют красоты, но и гораздо больше калорий.

Пейте кофе с умом

Если вы намерены похудеть, не забывайте, что черный кофе не содержит калорий, и он может быть достаточно вкусным. Когда вы привыкли пить кофе со сливками, лучше постепенно уменьшать дозу и отказываться от этого калорийного дополнения. Таким образом, ваши рецепторы смогут вовремя адаптироваться и кофе не будет казаться слишком горьким.

