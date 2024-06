10 способов, которые помогут предотвратить появление диабета: советы врачей

В отличие от диабета 1-го типа, где поджелудочная железа не вырабатывает инсулин, диабет 2-го типа возникает из-за недостатка инсулина или неспособности организма эффективно его использовать, что повышает уровень глюкозы в крови. Диабет 2-го типа является наиболее распространенной формой заболевания, но его можно предотвратить, и к счастью – это легче, чем кажется.

Для этого необходимо полностью изменить свой образ жизни и некоторые пищевые привычки. Что об этом думают врачи и какие советы они могут дать, рассказали в Eat This, Not That !

Снижение углеводов в рационе

Вы можете попробовать кето-диету, чтобы научить организм сжигать жиры вместо гликогена или сахара для энергии, поддерживая стабильный уровень сахара в крови. Употребляйте полезные жиры, как авокадо и кокосовое масло, избегайте трансжиров, держите белок на умеренном уровне, а также не забывайте о достаточном увлажнении и минералах.

Замена тарелок

Чтобы уменьшить риск диабета, замените большие тарелки и стаканы на меньшую посуду. Это поможет избежать переедания, что увеличивает риск развития диабета. Кроме того, уменьшение размера посуды поможет вашей эндокринной системе.

Добавьте больше продуктов с магнием

Магний является ключевым компонентом при секреции и работе инсулина, в отсутствии которого существует весомый риск появления диабета 2 типа. Продукты, содержащие магний, помогут избежать диабета и его сопутствующих проблем, в частности болезней сердца и высокого кровяного давления.

Избегайте сахара

Столовый сахар оказывает негативное влияние на организм, стимулируя выработку инсулина и способствуя развитию диабета. Большое количество сахара может вызвать стремительное повышение уровня инсулина, а постоянное потребление – к стремительному дефициту магния, воспалению и развитию диабета.

Скажите "нет" вредным привычкам

Избавьтесь от сигарет, поскольку курение повышает риск диабета. Курильщики имеют высшую вероятность заболеть диабетом и чаще встречаются с осложнениями в процессе лечения.

Покупки по периметру

Выберите продукты с богатым содержанием полезных веществ, таких как фрукты и овощи, на периферии супермаркета. Это поможет обеспечить ваш организм необходимыми питательными веществами и избежать продуктов, богатых сахаром, трансжирами и насыщенными жирами.

Переходите на низкокалорийное питание

Употребляйте пищу с ограниченным содержанием натрия, чтобы снизить свое артериальное давление. Предпочтите именно домашние блюда из свежих продуктов и избегайте полуфабрикатов, которые могут содержать много соли.

Оставайтесь активными

Активность и контроль веса помогут предотвратить диабет 2 типа. Ожирение является главным фактором риска, поэтому занимайтесь ходьбой, плаванием или прогулками с детьми в парке. Найдите занятие, которое вам доставляет удовольствие и тренируйтесь 30 минут, трижды в неделю.

Не забывайте о плановых осмотрах

Важно следить за своим здоровьем, посещать врача для профилактических осмотров и регулярно сдавать общие анализы крови. Имея здоровый липидный профиль - высокий уровень "хорошего" холестерина и низкий уровень "плохого" холестерина - можно снизить риск возникновения диабета.

Следите за показателями

С возрастом избыточный вес является главной причиной риска для развития диабета, особенно для женщин в период менопаузы и после нее, когда происходит потеря сухой массы тела и замедление метаболизма. Во избежание этого сосредоточьтесь на диетах, содержащих нежирный белок, полезные жиры и сложные углеводы.

