10 способов, которые помогут преодолеть плато и худеть

Когда вес перестает снижаться или замедляется, несмотря на все ваши усилия, это может быть вполне нормальным явлением и вам не нужно волноваться. Существуют эффективные способы преодолеть это плато и продолжить достигать ваших целей.

Если вы застряли на одной фазе, в Eat This, Not That! советуют пересмотреть некоторые привычки, которые помогут скорректировать рацион и изменить вашу тренировку. Ознакомьтесь с ними, чтобы улучшить свои результаты и приблизить цель.

Не сокращайте калории

Если есть слишком мало калорий, это может привести к плато в похудении, поскольку организм может адаптироваться к ограничениям. Вместо того чтобы улучшить потерю калорий, пересмотрите другие аспекты своего образа жизни и внесите необходимые изменения.

Контролируйте потребление белка

Белок помогает сохранить мышцы во время похудения, когда вы потребляете меньше калорий. Включайте белок в каждый прием пищи и перекус. Это могут быть яйца и бобовые на завтрак, а также йогурт между основными приемами пищи. Это предотвращает расщепление мышц для получения энергии.

Измените режим тренировки

Чтобы преодолеть плато, попробуйте изменить распорядок тренировок. Добавьте силовые упражнения несколько раз в неделю, чтобы нарастить мышцы. Это поможет ускорить метаболизм и снизить вес. Кроме того, поиск новых упражнений или повышение интенсивности также может помочь.

Тщательно выбирайте напитки

Не забывайте учитывать калории, которые вы получаете из напитков, поскольку они могут быстро добавить лишние килограммы. Если трудно похудеть, проверьте, что вы пьете в течение дня. Выбирайте воду, как основной источник гидратации и будьте внимательны к таким напиткам, как молоко, алкоголь и газированные лимонады.

Управляйте стрессом

Стресс может препятствовать потере веса, вызывая эмоциональное заедание, повышая уровень кортизола. Вместо того чтобы утешать себя едой, попробуйте заниматься физическими упражнениями, медитировать или поговорить с другом. Прежде чем есть из-за стресса, задумайтесь, действительно ли вы голодны, или возможно есть другой способ справиться с ситуацией.

Отслеживайте свое потребление

Отслеживание еды в течение нескольких дней поможет вам лучше понять свои пищевые привычки и выявить недооцененные порции или забытые закуски. Ведение пищевого дневника позволяет выявить закономерности и подстроить рацион для достижения целей похудения. Это особенно полезно во время ужина или напряженных дней, когда вам может быть труднее контролировать выбор еды.

Сделайте блюда сытными

Чтобы поддержать похудение, включайте в пищу продукты с высоким содержанием клетчатки, как овощи и цельные зерна, способствующие длительной сытости. Это поможет уменьшить соблазн переедать и облегчит контроль веса.

Готовьте разумные перекусы

Выбирайте закуски, которые содержат клетчатку и белок, например, фрукты с йогуртом или цельнозерновые крекеры с сыром. Это поможет сохранить энергию и контролировать голод между приемами пищи.

Практикуйте внимательное питание

Чтобы есть здоровее, сосредотачивайтесь на еде, избегая отвлекающих факторов, таких как телевизор или телефон. Это поможет лучше оценить свой голод и сытость. Сосредоточенность на текстуре и вкусе пищи, а также делает ее более приятной, чтобы предотвратить переедание.

Прогуливайтесь на свежем воздухе

Ходьба - это эффективный способ сжигать калории и поддерживать потерю веса. Увеличение ежедневных шагов или прогулки после обеда помогает не только сжигать калории, но и уменьшать стресс и улучшать настроение. Это также может способствовать преодолению плато во время потери веса.

