10 способов поддерживать быстрый метаболизм в любом возрасте

Здоровый метаболизм, помогающий организму активно сжигать калории, становится все более сложной задачей с возрастом. После 30 лет тело теряет 3-5% мышечной массы каждое десятилетие, что значительно усложняет поддержание скорости обмена веществ.

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Мышечная масса постепенно уменьшается, а увеличивается жир, из-за чего сжигание калорий замедляется. Но есть и хорошие новости: питание и образ жизни могут помочь снизить эти изменения. По словам eatthis.com, правильное питание и удачный выбор в образе жизни позволят сохранить активный метаболизм.

Питайтесь сбалансированно (углеводы, белки, жиры)

Каждый прием пищи должен содержать три основных элемента: белки, жиры и углеводы. "Ешьте "PFC каждые три часа", что означает белки, жиры и углеводы в комбинации каждые несколько часов для поддержания уровня сахара в крови и метаболизма", – рекомендует диетолог Кэсси Бьорк.

Ешьте регулярно

Частое питание помогает избегать сильного голода, а значит избежать переедания. Перекус каждые несколько часов поддерживает уровень сахара в крови, способствует высвобождению глюкагона, что помогает сжиганию жира. Это также снижает уровень инсулина, что снижает накопление жира.

Не считайте калории

Количество калорий важно, но не менее важно качество пищи. По словам Кесси Берк, подсчет калорий может негативно повлиять на метаболизм, поскольку ограничение калорий замедляет обмен веществ и сохраняет энергию. Если ваше питание богато свежими продуктами, клетчаткой, белками и полезными жирами, ваш организм сжигает больше калорий естественным путем.

Завтракайте

Завтрак – обязательная часть дня для ускорения метаболизма. "Выбирайте белковый завтрак, который поддерживает мышечную массу и сжигает больше калорий", – отмечает диетолог Рэйчел Де Во. Попробуйте творог на хлебе с клетчаткой или другие варианты, богатые белоком.

Оставайтесь гидратированными

Пейте достаточно воды каждый день. Вода повышает расход энергии организма, то есть ваше тело сжигает больше калорий даже в состоянии покоя. Кроме того, вода способствует здоровому пищеварению, выведению отходов и очищению организма.

Ешьте больше клетчатки

Клетчатка помогает дольше чувствовать себя сытыми и снижает аппетит, что уменьшает потребление калорий. Бобы – отличный источник белка и клетчатки, способствующие сжиганию калорий во время пищеварения. Фрукты, овощи, цельные зерна и отруби также отличный выбор для метаболизма.

Пейте чай улун

Катехины в улуне – мощные антиоксиданты, способствующие повышению обмена веществ до двух часов после употребления. Есть много вариаций вкусов чая улун, которые помогут вам разнообразить рацион.

Употребляйте полезные жиры

Жиры, в частности, мононенасыщенные, могут помочь в сжигании калорий, увеличивая скорость обмена веществ. Берк объясняет, что такие жиры "замедляют всасывание сахара в кровь, что стабилизирует уровень сахара и стимулирует обмен веществ на несколько часов после приема пищи". Полезные источники жира включают авокадо, рыбу, оливковое масло и орехи.

Слушайте свое тело во время перекусов

Не допускайте больших колебаний уровня сахара в крови – это поможет избежать "режима голодания", замедляющего метаболизм. "Если вы позволяете себе долго голодать, организм переходит в режим сохранения жира", - предупреждает Бьорк. В то же время ешьте только тогда, когда действительно голодны.

Уменьшайте стресс

Хронический стресс оказывает негативное влияние на метаболизм из-за повышения уровня кортизола. Этот гормон способствует накоплению жира в организме, в частности, вследствие стресса или чрезмерного употребления сладкой пищи. Поэтому важно искать способы снизить стресс, будь то прогулки, медитация, ведение дневника или общение с близкими.

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