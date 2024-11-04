Результаты впечатляют: 7 продуктов, которые помогут быстро похудеть

Если вам нужно похудеть быстро и эффективно, не торопитесь приниматься за изнурительные диеты. Есть продукты, которые естественным методом ускоряют сжигание жира и помогают достигнуть результатов уже через несколько недель.

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Они насыщают организм полезными веществами, стимулируют обмен веществ и повышают уровень энергии. Добавьте эти натуральные "сжигатели" жира в свой рацион – и вы увидите, как быстро приближаетесь к своей цели. Их список опубликовало издание eatthis.com.

Зеленый чай

Если на занятиях спортом вы не принимаете зеленый чай, ваши усилия могут быть менее эффективными. В исследовании, опубликованном в журнале The Journal of Nutrition, обнаружено, что люди, которые выпивали 4-5 чашек зеленого чая в день и тренировались по 25 минут, за две недели теряли больше жира в области живота, чем те, кто этого чая не пил. . Секрет в высоком содержании катехинов – антиоксидантов, ускоряющих метаболизм жира и способствующих похудению.

Миндаль

Миндаль является настоящей природной "таблеткой для похудения". Исследования показывают, что у людей с избыточным весом, употреблявших четверть стакана миндаля каждый день в сочетании с низкокалорийной диетой, вес снижался быстрее, чем у тех, кто употреблял перекус на основе сложных углеводов. Уже через две недели они увидели улучшение результатов. А через 24 недели те, кто ел миндаль, потеряли на 62% больше веса! Чтобы получить максимум от тренировок, употребляйте порцию миндаля перед спортзалом.

Фисташки

Фисташки могут стать вашим секретом похудения. В исследовании Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе участников разделили на две группы, одна из которых ела на перекус кренделя (220 калорий), а другая – фисташки (240 калорий). За 4 недели потреблявшие фисташки потеряли на один пункт больше ИМТ, чем их коллеги, которые ели крендельки. Кроме того, у них улучшился уровень холестерина и триглицеридов.

Рапсовое масло

Регулярное употребление рапсового масла может снизить жировые отложения на животе на 20% за год. Исследователи из Пенсильванского университета установили, что употребление 3 столовых ложек этого масла ежедневно способствует снижению веса уже за первый месяц. Попытайтесь добавить рапсовое масло в свой рацион и наслаждайтесь его пользой для фигуры и вкуса блюд.

Бобовые

Бобовые культуры – это настоящее сокровище для похудения. В исследовании, проведенном в Испании, участники, которые в течение 4 недель употребляли порцию бобовых 4 раза в неделю, теряли вес эффективнее тех, чей рацион не включал эти продукты. Добавьте в рацион чечевицу, нут, фасоль, и вы не только ускорите похудение, но и улучшите уровень холестерина и артериального давления.

Йогурт с витамином D

Йогурт, обогащенный витамином D, может удвоить ваши результаты. Исследование Nutrition Journal показало, что комбинация витамина D и кальция способствует потере веса. В течение 12 недель участники, ежедневно употреблявшие эти вещества потеряли вдвое больше жира, чем те, кто их не употреблял. Начните свой день с порции йогурта, чтобы усилить эффект от похудения.

Грейпфрут

Если съедать половину грейпфрута перед едой, это поможет вашему организму сжигать жир быстрее. Исследование свидетельствует, что употребление грейпфрута перед основным приемом пищи может помочь снизить объем талии уже через 6 недель. Фитохимические вещества во фрукте активируют процесс расщепления жира. Однако грейпфрут может взаимодействовать с некоторым лекарством, поэтому обязательно проконсультируйтесь с врачом перед его добавлением в рацион.

Эти продукты, научно обоснованные как эффективные помощники в борьбе с лишним весом, помогут вам добиться результатов гораздо быстрее!

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