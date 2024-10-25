Растительная диета: в чем ее преимущества и как она способствует потере веса

Уменьшение висцерального жира является положительным результатом для тех, кто стремится похудеть. Чтобы добиться результатов, следует заняться эффективными физическими активностями, такими как кардио или силовые тренировки. Важно также изменить свой рацион.

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Недавнее исследование показало, что переход на растительную диету может привести к существенной потере веса. Больше о ее предпочтениях пишет издание eatthis.com.

В исследовании, опубликованном в журнале Obesity Science & Practice, ученые из Врачебного комитета ответственной медицины изучили 244 участников, которые имели проблемы с избыточным весом. На начальном этапе исследования они сосредоточились на разных аспектах, в частности, на составе тела участников и уровне конечных продуктов гликации (AGE). Затем участников разделили на две группы: одна оставалась с постоянными пищевыми привычками, а другая переходила на растительную диету с низким содержанием жира в течение 16 недель.

К концу исследования ученые выяснили, что в то время как в контрольной группе уровень AGEs уменьшился на 15%, в группе, придерживавшейся растительной диеты, он снизился на 79%. При этом исследователи отметили, что 55% снижение произошло благодаря сокращению потребления мяса, 26% – за счет уменьшения молочных продуктов, а 15% – из-за снижения пищевого жира. Когда подробно рассмотрели потребление мяса, выяснилось, что сокращение потребления обработанного мяса привело к снижению на 27%, а белого мяса – на 59%. Оставшиеся на своей диете потеряли примерно 0,5 кг, тогда как участники, перешедшие на растительную диету, сбросили около 6,35 кг, что в основном касалось жировой массы, в частности висцерального жира.

"Мясные и жареные блюда обычно содержат высокое количество конечных продуктов гликации, поэтому не удивительно, что растительная диета с низким содержанием жира в этом исследовании продемонстрировала значительно более низкий уровень AGEs, чем в контрольной группе. Потеря веса в связи с AGEs, вероятно , частично объясняется тем, что участники с растительной диетой потребляли меньше мяса и жареных продуктов, обычно содержат мало клетчатки и много калорий", – комментирует диетолог Стефани Уэллс.

По словам диетолога, растительные диеты способствуют большей потере веса по сравнению с включающими продукты животного происхождения. Это, вероятно, связано с более низкой калорийностью фруктов и овощей, а также тем, что многие растительные продукты, такие как фрукты, овощи, бобовые, орехи и цельнозерновые, являются отличными источниками клетчатки.

Кроме того, Уэллс подчеркивает, что "клетчатка является важным элементом для похудения, поскольку помогает нам чувствовать сытость на длительное время после еды".

"В этом исследовании значительная часть потери жира касалась висцерального жира, что является оптимальным результатом, учитывая связь между висцеральным жиром и риском развития кардиометаболических заболеваний", – отмечает Уэллс.

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