10 способов, способствующих ежедневной потере жира

Хотите избавиться от жира без дополнительных усилий? Для этого не нужно тратить дополнительный час в тренажерном зале, потому достаточно использовать несколько советов, которые легко ввести в свою повседневную жизнь.

Сосредоточьтесь на небольших изменениях в собственных повадках и включайте несколько из них в свое расписание. Что это за изменения и какую пользу они могут принести, рассказали в Eat This, Not That.

Купите приставку Smart TV

Смотрите только шоу, на которые у вас есть подписка и перематывайте рекламу. Это поможет уменьшить время просмотра и позволит больше времени тратить на активный отдых.

Заказывайте закуски

Избегайте хлебниц в ресторанах, чтобы не поддаваться соблазну. Если голодны, сразу закажите салат, чтобы заполнить желудок клетчаткой.

Употребляйте арахис

Орехи хорошо насыщают, а если даже употреблять их в небольшом количестве, вы все равно будете чувствовать сытость. Хотя такие орехи очень калорийны, эти калории обрабатываются по-другому и не приводит к увеличению веса.

Віполняйте спринтерским интервалам

Чередование коротких спринтов с периодами отдыха является эффективным методом потери жира. Таким образом, старайтесь бегать вдвое дольше отдыхать. К примеру, вы можете 20 секунд бегать и 10 секунд отдыхать, повторяя активность 3-7 раз.

Следите за изменениями настроения

Ваше настроение может влиять на то, как вы едите. Кроме того, частые перекусы являются результатом эмоций, а не физического голода. Итак, перед тем как что-нибудь съесть, выясните, действительно ли вы голодны и попробуйте определить, что стоит по вашему желанию перекусить.

Покупайте на одного

Если вы приобретаете обработанную пищу, выбирайте небольшие упаковки, чтобы уменьшить ущерб для фигуры. Однако, для более здорового выбора, лучше попробовать более полезные закуски.

Найдите вдохновение

Сфотографируйте себя в купальнике и делайте новые снимки еженедельно после тренировок и здорового питания. Это поможет отследить прогресс и мотивироваться даже в моменты слабости.

Пройдите дистанцию

Проходите интервалы по расстоянию, а не по времени, чтобы избежать сокращения отрезков при усталости. Завершайте пробежку упражнениями на пресс, чтобы повысить нагрузку на мышцы брюшного пресса, сжигая больше калорий.

Не отказывайте себе в любимой пище

Запрет на любимую пищу может увеличить желание отведать ее. Позвольте себе немного комфортных блюд в умеренном количестве, чтобы не чувствовать себя ограниченными.

Добавьте активность

Найдите способ добавить несколько минут активности к своему дню. Это могут быть хождения по офису во время разговора по телефону или подъем по лестнице вместо лифта. Это может повлиять на ваше здоровье и вес, даже без выхода на улицу или долгих тренировок.

