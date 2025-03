10 суперпродуктов, обеспечивающих энергией во время тренировок

Когда вы нуждаетесь в бодрости учтите, что кофеин может дать быстрый заряд энергии, однако он часто вызывает спад уже через несколько часов, а энергетические добавки могут вызвать тревожность. В этом случае лучшим вариантом является употребление суперпродуктов, которые помогают повысить уровень энергии и улучшить результаты тренировок.

Некоторые из таких продуктов, особенно те, что содержат углеводы, белки и здоровые жиры, являются идеальными для улучшения энергии перед тренировкой. Какая еда поможет обеспечить стабильный заряд энергии и помочь мышцам восстанавливаться после нагрузок, Eat This, Not That

Овсянка

Овсяная каша — это отличный суперпродукт для повышения энергии перед тренировкой. Она богата клетчаткой и сложными углеводами, которые обеспечивают устойчивый заряд энергии. Добавьте корицу и ореховое масло для еще большего питательного эффекта, или выбирайте мюсли с сухофруктами.

Сладкий картофель

Сладкий картофель богат углеводами, клетчаткой и витаминами, а также калием, который важен для правильных мышечных сокращений. Потребляя его, вы предотвращаете мышечные судороги, получая необходимую энергию для тренировок. Ее можно жарить, запекать или готовить на пару.

Авокадо

Авокадо является отличным источником здоровых жиров, калия и магния, способствующих мышечным сокращениям и стабильной энергии во время тренировки. Намажьте этот мягкий фрукт на тосты, добавьте его в смузи или сочетайте со сладким картофелем для сбалансированного заряда энергии.

Арахисовое масло

Арахисовое масло — это отличный источник полезных жиров, белка и аминокислот, которые поддерживают мышцы и обеспечивают постоянную энергию во время тренировки. Намажьте его на тосты, сочетайте с бананом или наслаждайтесь с рисовыми лепешками для сбалансированного перекуса перед тренировкой.

Ягоды

Ягоды богаты антиоксидантами и клетчаткой, что делает их отличным выбором для поддержания энергии перед тренировкой. Благодаря легким в усвоении углеводам они обеспечивают топливо для физических упражнений. Наслаждайтесь ими в смузи, добавляйте в овсянку или просто съешьте горсть перед тренировкой.

Свекольный сок

Свёкла — это мощный источник нитратов, которые превращаются в оксид азота в организме, улучшая кровообращение и повышая эффективность тренировок. Для лучшего эффекта потребляйте свеклу в виде сока или наслаждайтесь ею в жареном или ферментированном виде.

Чечевица

Это отличный источник углеводов и растительного белка, который помогает поддерживать мышечную массу и повышает энергию для тренировок. Кроме того, она богата витаминами, электролитами и антиоксидантами, способствующими восстановлению после физических нагрузок.

Лосось

Лосось — это отличный источник белка и жиров омега-3, которые обладают противовоспалительными свойствами и способствуют восстановлению мышц. Белки и полезные жиры обеспечивают устойчивую энергию во время тренировки. Употреблять лосось лучше за час до тренировки, сочетая его с легкими углеводами, как рис или картофель.

Яйца

Яйца — это отличный источник высококачественного белка и других питательных веществ, которые не повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Употребление яиц после тренировки в сочетании с углеводами помогает восстановить энергию в мышцах и обеспечить оптимальное восстановление.

Молоко

Молоко является мощным суперпродуктом, который может помочь повысить энергию перед тренировками. Оно содержит природные углеводы, жиры и белки, которые легко усваиваются, а также калий и магний, что поддерживают мышечные сокращения. Выпейте стакан молока отдельно или сочетайте его с фруктами или овсяной кашей для сбалансированного заряда энергии перед физическими упражнениями.

