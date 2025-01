6 суперпродуктов, которые помогают худеть

В похудении стоит использовать все доступные методы, в частности те, которые действительно способны предоставлять потрясающие результаты. Так некоторые суперпродукты могут не только изменить рецепт, помогая улучшить вкус блюд, но и эффективно способствовать похудению.

В Eat This, Not That рассказали о 5 суперпродуктах, которые способны на такой эффект. Это простой способ сделать блюда вкуснее и полезнее, а потому включайте их в свое меню, чтобы начать худеть естественным образом.

Мед манука

Этот темный мед из Новой Зеландии обладает антибактериальными свойствами и может бороться с резистентными инфекциями, такими как MRSA. Он богат антиоксидантами, помогающими восстанавливать ткани и снижать воспаление в организме. Это может способствовать улучшению здоровья и даже улучшить контуры тела.

Соус тамари

Если вы не перевариваете глютен, попробуйте безглютеновый соевый соус. Он имеет более насыщенный и менее соленый вкус по сравнению с традиционным соусом. Это поможет избежать вздутия живота и будет способствовать более плоскому животу.

Кизами васаби

Васаби — это не только острая паста для суши, но и корнеплод, который укрепляет сердце и помогает бороться с раком. Исследования показали, что он эффективен против бактерии Helicobacter pylori, вызывающей язвы. Этот измельченный корень способствует здоровью кишечника и помогает избавиться от вздутия живота.

Капуста лачинато

Хотя кале является популярным суперпродуктом, однако его чрезмерное потребление может привести к проблемам со здоровьем. А потому, если вам надоел обычный салат из капусты, попробуйте тосканскую капусту лачинато или черную капусту (капусту динозавра). Она нежнее и слаще обычной, сохраняя высокую питательную ценность и клетчатку, что способствует сытости и активирует обмен веществ.

Тыквенные семечки

Тыквенные семечки — это отличный источник белка, клетчатки, цинка и калия. Всего в 28 граммах семян содержится 8 граммов белка, что больше чем в яйце или миндале. Они помогают восстанавливать мышцы и поддерживают здоровье. Добавляйте их в салаты или овса для вкусного и питательного блюда.

Софрито

Софрито — это ароматный соус, популярный в испанской, португальской и латиноамериканской кухнях. Он состоит из мелко нарезанных ингредиентов, которые обжариваются в масле. Этот соус добавляет вкуса омлетам, рыбным и мясным блюдам.

