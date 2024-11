Продукты, которые мы недооцениваем: что добавить в рацион похудения

Хотя ни одна пища не может мгновенно привести к похудению, однако некоторые продукты являются более питательными и лучше подходят для диеты. Поэтому, выбирайте продукты с высоким содержанием белка и клетчатки, поскольку они помогают дольше оставаться сытыми, уменьшая общий калораж.

Однако, даже если вы не планируете сбросить вес, полезно включать в рацион продукты, богатые питательными веществами. Какие недооцененные и вкусные продукты могут поддержать ваше здоровье, способствуя контролю веса, рассказали в Eat This, Not That.

Творог

Творог - это универсальный продукт, который сочетается с фруктами, а также сочетается с овсянкой и салатами. Кроме того, он богат белком, что помогает чувствовать сытость между приемами пищи, контролируя голод. Попробуйте использовать его в смузи или блинах для кремовой текстуры и дополнительной порции белка. Учтите, что за 1/2 стакана творога вы получаете примерно 13 граммов белка.

Семена чиа

Семена чиа - это не просто модный тренд, а питательный продукт, который действительно заслуживает внимания. Этот продукт способен поглощать воду в десять раз больше собственного веса, что помогает контролировать чувство голода. Всего в одной чайной ложке семян, которые можно добавить в кашу, салат и йогурт, содержится 20 калорий, а также белок, клетчатка и жирные кислоты омега-3.

Фисташки

Не игнорируйте фисташки, ведь около 30 гор обеспечивают вас 100 калориями. Растительный белок, клетчатка и полезные жиры помогут вам оставаться сытыми, поэтому упакуйте их в пакеты на молнии для удобства во время путешествий или поздних перекусов.

Вареные яйца

Если у вас нет времени на приготовление завтрака, попробуйте сварить яйца. Они содержат всего 70 калорий, но обеспечивают организм высококачественным белком и здоровыми жирами, которые помогут вам дольше чувствовать насыщение. Это уменьшит риск переедания и спонтанного выбора нездоровой пищи.

Овсянка

Овсянка - отличный вариант для завтрака, поскольку содержит полезную растворимую клетчатку, которая поддерживает стабильный уровень холестерина и сахара в крови. Ее можно приготовить как классическую кашу, оставить на ночь для быстрого завтрака, сделать энергетические шарики или измельчить в муку для выпечки.

Зеленый чай

Зеленый чай может помочь в похудении, ведь содержит антиоксиданты и ускоряет метаболизм. Вместо вечернего перекуса вы можете выпить одну чашку зеленого чая, чтобы уменьшит калорийность. Для лучшего эффекта пейте чай несладким.

Авокадо

Авокадо на завтрак - это всегда отличная идея. Высокое содержание жиров и клетчатки обеспечивает сытость, помогая избегать перекусов. Попробуйте добавить авокадо на тост с яйцом для сбалансированного начала дня.

Грецкие орехи

Не забывайте о грецких орехах, поскольку они содержат полиненасыщенные жиры, которые способствуют контролю аппетита. Исследования показывают, что регулярное потребление грецких орехов снижает уровень грелина (гормона голода) и повышает уровень пептида YY (гормона сытости). Это может помочь чувствовать себя сытыми дольше. Добавляйте грецкие орехи в салаты, йогурт или миксы для сбалансированного перекуса.

Бобовые

Бобовые, такие как нут и чёрная фасоль, богаты растительным белком и клетчаткой, которые помогают дольше чувствовать сытость. Добавляя их в блюда, вы делаете пищу более насыщенной, что уменьшает потребность в перекусах и поддерживает чувство удовлетворения.

