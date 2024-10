10 трав и специй, которые должны быть в вашем кухонном шкафчике

Добавьте больше трав и специй в свою пищу, чтобы усилить вкус блюд и поддержать здоровье. Ведь такие ингредиенты прекрасно улучшают иммунитет и пищеварение, а также помогают уменьшить воспаление и улучшить здоровье сердца.

Кроме того, весомым преимуществом специй является их способность уменьшать потребность в соли, сохраняя интересный и насыщенный вкус блюд. Экспериментируйте с различными комбинациями полезных специй от Eat This, Not That, чтобы найти идеальные сочетания для вашего рациона.

Куркума

Куркума, известная своими лечебными свойствами, используется уже более 2500 лет. Ее активное вещество, куркумин, может уменьшать воспаление и снижать риск серьезных заболеваний. Куркуму можно добавить в маринад и комбинировать с другими специями, как корица и имбирь. Чтобы улучшить усвоение куркумина, всегда используйте куркуму с черным перцем или источником здорового жира.

Кайенский перец

Острая пища, в частности кайенский перец, может помочь ускорить метаболизм и поддержать потерю веса благодаря капсаицину. Он может подавлять аппетит и улучшать микробиом кишечника, способствуя росту полезных бактерий. Добавляйте кайенский перец к яйцам, морепродуктам или попкорну для пикантности. Для вкусного маринада к курице, смешайте с кайенским соусом чеснок, лимонный сок, мед, соевый соус и оливковое масло.

Имбирь

Имбирь не только успокаивает желудок, но и придает насыщенный вкус смузи и супам. Он стимулирует опорожнение желудка и нормализует работу кишечника, а антиоксидантные и противовоспалительные свойства имбиря защищают от окислительного стресса. Выбирайте сушеный или жареный имбирь, поскольку он содержит больше антиоксидантов, чем свежий.

Корица

Добавляйте корицу в блюда не только в сезон праздников, ведь эта специя обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Она может помочь контролировать уровень сахара в крови, поддерживая метаболизм глюкозы. Кроме того, корица также может повысить чувствительность к инсулину и уменьшить риск развития сахарного диабета. Попробуйте добавить ее в овес, яблочное пюре, кофе или йогурт для натуральной сладости.

Орегано

Добавляйте орегано не только в пиццу, ведь оно содержит карвакрол и тимол, которые поддерживают иммунную систему. Свежий орегано имеет более яркий вкус и подходит для салатов, маринадов, блюд на гриле и даже пикантной выпечки. Используйте его, чтобы улучшить вкус и пользу ваших блюд.

Черный перец

Добавляйте черный перец в свои блюда, чтобы улучшить усвоение антиоксидантов, таких как куркумин. Кроме того, пиперин в черном перце может помочь при возрастных неврологических расстройствах и старении мозга. Используйте эту специю не только в основных блюдах, но и в десертах, например, посыпая перцем фруктовые салаты или добавляя в выпечку. Это придаст интересный вкус и полезные свойства вашим блюдам.

Розмарин

Добавьте несколько веточек розмарина на сковороду во время приготовления стейка или курицы, чтобы придать мясу травяной аромат. Для вегетарианцев розмарин прекрасно дополнит пассерованные овощи и тофу. Эта трава богата антиоксидантами, которые могут помочь уменьшить воспаление в организме.

Мята

Добавьте мяту в свой рацион, чтобы повысить энергию и облегчить симптомы синдрома раздраженного кишечника. Включите мятный чай в свое ежедневное меню, чтобы бороться со вздутием и газами. А чтобы освежиться в жаркие дни, попробуйте свежую мяту в лимонад или газировку в жаркие дни.

Шалфей

Добавьте шалфей в свой рацион, поскольку он может улучшить память и функцию мозга, что подтверждают исследования. Шалфей хорошо сочетается с жареной курицей, стейками, макаронными изделиями, овощами и супами. Используйте его также для придания аромата коричневому маслу.

Чеснок

Не бойтесь использовать чеснок, несмотря на его выразительный запах. Эта мощная растительная пища обладает противовирусными свойствами, которые помогают укрепить иммунитет благодаря сероорганическим соединениям, в частности аллицину. Добавляйте измельченный чеснок к мясу, пасте, а также в заправки для салатов, яиц или тостов с авокадо.

