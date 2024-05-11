Польза куркумы для здоровья: свойства специи

Куркума – это незаменимая специя, без которой сложно представить популярные блюда индийской кухни. Однако, кроме ее пищевых ценностей, корень этого растения используется в традиционной медицине и входит в состав некоторых лекарственных препаратов.

В частности, куркума содержит вещество куркумин, которое обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Какие преимущества употребления этой специи и какую пользу она приносит организму, узнавали в OBOZ.UA.

Противовоспалительное действие

Когда в организме происходит воспаление, что длится долгое время, куркума может оказать быстрое противовоспалительное действие на молекулярном уровне. Кроме того, таким образом куркума снижает риск заболеваний, угрожающих жизни.

Источник антиоксидантов

Куркумин является превосходным антиоксидантом, нейтрализующим активность вредных свободных радикалов в организме. Таким образом, это соединение противодействует преждевременному старению и побуждает организм стимулировать собственные антиоксидантные возможности.

Улучшает функцию мозга

Нейротрофический фактор головного мозга (НФГМ) является белком, вырабатываемым в мозге. Он играет важную роль в сохранении и росте нейронов, а также в поддержании нормальной функции нейронов, что может влиять на нашу память, обучение и настроение. Низкий уровень НФГМ может привести к депрессии, шизофрении, аутизму и другим психическим заболеваниям. Куркумин может помочь улучшить показатели гормона и отложить эти проблемы.

Борется и противодействует раку

Куркума подавляет рост раковых клеток на молекулярном уровне. Согласно исследованиям, всего 4 грамма куркумина в день может на 40% уменьшать поражение толстой кишки, что может превратиться в рак.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию о противовоспалительных свойствах индийской специи.

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