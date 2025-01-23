10 удивительных преимуществ имбиря: как он изменяет ваше тело и здоровье

Имбирь – это не просто специя, а настоящий дар природы, способный улучшить ваше здоровье. Его уникальные свойства помогают бороться с воспалениями, облегчать пищеварение, снимать боль и способствовать похудению.

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Независимо от того, добавляете ли вы имбирь в чай, блюда или используете его в виде порошка или растительного масла, результаты вас удивят. Издание eatthis.com опубликовало 10 главных преимуществ этого удивительного корня и узнаем, почему он заслуживает места в вашем рационе.

"Имбирь доступен в разных формах – свежий, замороженный, высушенный, измельченный или даже в виде масла. Он имеет много доказанных преимуществ и еще больше изучаемых, поэтому даже если вкус имбиря вам не нравится, стоит попробовать добавить его в пищу ", – отмечает диетолог Дженна А. Вернер.

Если вы ищете способы потребления имбиря, не ограничиваясь только чаем (хотя он тоже полезен), диетолог Мишель Хайман советует следующие варианты:

Свежий: очистите корень от кожуры и нарежьте его ломтиками или используйте терку или пресс для чеснока.

Замороженный: храните остатки свежих кусочков имбиря, замораживая их для дальнейшего использования.

Порошок: ищите имбирный порошок в интернете или в специализированных магазинах для удобного использования с менее острым вкусом.

Масло: добавьте несколько капель имбирного масла в оливковое маринады или заправки.

Имбирь ускоряет восстановление после тренировок

Включив имбирь в рацион, вы поможете своим мышцам быстрее восстанавливаться после тренировок. Исследование, опубликованное в Международном журнале профилактической медицины, показало, что имбирь уменьшает боли в мышцах после физических нагрузок. Однако ученые пока не определили точную дозировку или продолжительность его потребления для достижения максимального эффекта.

Облегчает пищеварение

Имбирь поддерживает пищеварение, облегчает тошноту и помогает при проблемах желудка. Исследование показало, что имбирь может помочь при язвах и запорах.

Борется с раком

Имбирь содержит активные соединения, которые могут помочь в борьбе с раковыми клетками. Некоторые лабораторные исследования показывают, что имбирь обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, способны предотвращать некоторые виды рака, а также бороться с повреждением ДНК.

Ускоряет метаболизм

Имбирь может помочь в ускорении метаболизма и даже способствовать похудению. Одно из исследований показало, что женщины, принимавшие имбирь в комбинации с другими добавками, имели больше шансов похудеть, чем принимавшая плацебо группа. Однако перед приемом добавок важно проконсультироваться с лечащим врачом.

Улучшает кровообращение

Имбирь помогает улучшить циркуляцию крови, что благотворно влияет на здоровье всего организма. Исследования также показали, что имбирь может помочь снизить целлюлит.

Облегчает утреннюю тошноту

Доказано, что имбирь эффективно помогает при тошноте, особенно при утренней тошноте во время беременности. Это делает имбирь отличным средством для ищущих натуральное облегчение.

Помогает при простуде

Имбирь является отличным природным средством от простуды. Сесквитерпены и другие соединения в имбири борются с вирусами, облегчают боль и снижают температуру, что делает его отличным средством при первых признаках болезни.

Уменьшает боль при артрите

Имбирь помогает уменьшить боль, связанную с остеоартритом, благодаря своим противовоспалительным свойствам. В будущем он может стать альтернативой нестероидным противовоспалительным препаратам.

Облегчает менструальные боли

Имбирный чай и аэробные упражнения могут помочь при менструальных болях. Исследования показали, что дозировка имбирного порошка от 750 до 2000 микрограмм в течение первых трех дней менструации дает наилучшие результаты.

Поддерживает лечение диабета 2 типа

Исследования показали, что употребление имбиря может помочь снизить уровень сахара в крови и улучшить показатели холестерина у людей с диабетом 2 типа.

Имбирь – это универсальная специя, имеющая множество преимуществ для здоровья. Вы можете смело прибавлять его в свой рацион, чтобы поддержать общее состояние здоровья.

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