Здоровое питание: почему овощи – ваш лучший выбор на ужин
Здоровое питание не обязательно должно быть сложным. Есть простые способы улучшить рацион, которые можно легко внедрить в повседневную жизнь.
Один из самых эффективных методов – это добавлять больше овощей к вашему ужину. Этот простой шаг может не только улучшить здоровье, но и помочь сэкономить вес и получить больше полезных веществ в вашем рационе, пишет eatthis.com.
Диетолог Изабель Смит советует хранить замороженные овощи дома, ведь так они остаются полезными, доступными и дешевле свежих. Благодаря замороженным овощам приготовление здорового ужина станет гораздо проще.
Почему именно овощи так важны для нашего здоровья?
Это простой, но мощный способ увеличить содержание клетчатки и питательных веществ в вашем рационе. Они помогают дольше оставаться сытыми и способствуют лучшему пищеварению. По словам Смит, клетчатка необходима для нормального функционирования пищеварительной системы и поддержания здоровья кишечника.
Овощи – единственный источник клетчатки в нашем рационе, а он, в свою очередь, помогает контролировать вес. Благодаря способности клетчатки дольше поддерживать чувство сытости, овощи помогают избежать переедания. Исследование, опубликованное в журнале Американского колледжа питания, подтверждает, что высокий уровень потребления клетчатки способствует снижению массы тела.
Добавление овощей к каждому приему пищи увеличивает плотность питательных веществ и полезных соединений в рационе. Исследование, опубликованное в European Journal of Nutrition, показало, что, когда люди увеличили количество фруктов и овощей с 3 до 8 порций в день, уровень витамина C, фолиевой кислоты и каротиноидов повысился. А это снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже рака.
И вот один из простых рецептов для ужина: жареная брокколи. Разогрейте духовку до 200°C, выложите брокколи на противень, слегка полейте оливковым маслом и запекайте в течение 20 минут. Этот быстрый и вкусный овощ станет идеальным дополнением к вашему ужину – здоровым, доступным и легким в приготовлении!
Ранее OBOZ.UA опубликовал секреты здорового питания.
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