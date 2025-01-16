Как заказывать доставку еды и не вредить фигуре: 11 секретов для здорового питания

Еда на вынос стала важной частью нашей повседневной жизни, но задумывались ли вы, как она может влиять на вашу фигуру? Заказывая еду, мы часто не думаем о том, что даже маленькие изменения в выборе блюд могут помочь добиться цели похудения.

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Не нужно полностью отказываться от любимых блюд – достаточно знать несколько уловок, чтобы сделать здоровый выбор. Издание eatthis.com опубликовало 11 простых советов, которые помогут вам наслаждаться едой без ущерба для фигуры.

Выложите еду на тарелку

"Если вы едите пищу прямо из контейнера, вам легче съесть больше, поскольку порции часто бывают избыточными, особенно в китайских или индийских блюдах", – объясняет диетолог Лиза Эндрюс.

Чтобы избежать этого, переложите блюдо на тарелку и наслаждайтесь каждым кусочком дома, за столом. Уберите остальные, чтобы не соблазниться дополнительными порциями.

Поделитесь блюдом

Нам часто кажется, что каждый должен получить свою собственную порцию, но действительно можно заказать меньше основных блюд и поделиться с другими. Так вы сможете попробовать несколько разных блюд и получить большее удовольствие от меньших порций.

Избегайте самых вредных вариантов

Если вы часто заказываете еду на вынос, важно выбирать блюда, которые помогут вам поддерживать здоровый вес. Если вы уже наслаждались пиццей на этой неделе, попробуйте выбрать суши, салат или миску с крупами в следующий раз.

Добавляйте больше овощей в блюдо

Во многих ресторанах есть варианты овощных блюд, и вы можете дополнить основное блюдо жареными брокколи или крупным греческим салатом. Так вы снижаете шансы съесть больше калорийной пасты, а также получаете необходимую дозу зелени.

Попросите о здоровых заменах

Многие рестораны предлагают возможность заменить белый рис на коричневый или киноа, а обычные макароны на цельнозерновые или даже лапшу из цуккини. Выберите морковь или салат вместо чипсов, а вместо картофеля фри – жареную брюссельскую капусту или сладкий картофель. Существует множество способов снизить калорийность пищи.

Откажитесь от газированных напитков

Не обязательно совмещать газировку с пиццей или гамбургером. Пропустите газированные напитки, чтобы уменьшить количество потребленного сахара и избежать искусственных подсластителей. Попытайтесь заменить их на освежающую воду без дополнительных калорий.

Исключите сладкие соусы

Хотя соусы придают вкусу, многие из них содержат значительное количество сахара, что повышает калорийность блюда.

Заправка отдельно

Если вы едите салат, избегайте больших количеств калорийных соусов, таких как ранчо. Вместо этого выбирайте более легкие варианты на основе йогурта или оливкового масла. Кроме того, вы можете заказать заправку по отдельности и использовать ее умеренно.

Откажитесь от жареных блюд

Жареная пища – это не самый лучший выбор для здорового питания. Если вы действительно хотите похудеть, выбирайте приготовленные на гриле белки, такие как лосось или курица. Вместо картофеля фри выбирайте печеный картофель, а в качестве закуски – салаты или запеченные овощи.

Убирайте лишний жир из еды

Вы можете уменьшить количество калорий в блюде, если промокнете его бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишнего жира. Это очень простой способ сохранить калории – например, сняв жир с пиццы перед едой, можно сэкономить до 40 калорий на кусочек.

Уменьшите количество углеводов

Даже если ваш заказ состоит из углеводов, вы можете уменьшить их количество, чтобы поддерживать контроль над весом. Если вы заказываете бурито или бутерброд, избавьтесь от верхнего куска хлеба, выбирайте тонкую корочку для пиццы или берите бурито в виде салата без тортильи. Это позволит вам остаться сытым, но без чрезмерных калорий.

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