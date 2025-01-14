Правильное похудение: как рассчитать идеальное количество калорий для вашего тела

Похудение часто связано с вопросом: что важнее качество пищи или подсчет калорий? Одни эксперты советуют сосредоточиться на питательных продуктах, другие считают ключ к успеху – точный контроль калорий.

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На самом деле оба подхода имеют значение, но главное – найти баланс. Издание eatthis.com рассказывает, как правильно рассчитать количество калорий для вашего организма и создать устойчивый план похудения.

Расчет калорийности: базовый метаболизм

Первое, что следует сделать – рассчитать количество калорий, которое ваш организм сжигает в состоянии покоя, или базовый метаболический уровень (BMR).

"У каждого человека метаболизм уникален, то есть скорость сжигания калорий разная. Для большинства здоровых взрослых это количество составляет около 2000 калорий в день", – объясняет диетолог Триста Бест.

Однако это среднее значение, которое может не подходить каждому. "Для оценки калорийности часто используют уравнение Миффлина-Сан Жеора, которое учитывает рост, вес, возраст и пол человека. Хотя эти уравнения достаточно точны, они не учитывают генетику и индивидуальный метаболизм", - добавляет диетолог Рейчел Пол.

Как определить свои потребности в калориях?

Пол рекомендует в течение семи дней фиксировать свой обычный рацион без изменений. Это поможет определить среднее дневное потребление калорий. "Важно быть честными с собой, чтобы получить реальную картину", – говорит она.

После этого можно создать дефицит калорий в соответствии с вашими целями. К примеру, для потери около 0,2-0,3 кг в неделю нужно уменьшить потребление на 250 калорий в день. Для большего результата (0,45 кг в неделю) дефицит должен составлять 300-500 калорий.

Бест предостерегает, что потребление менее 1200 калорий в день может быть вредным. "Регулируйте калорийность временно, но не превращайте это в долгосрочную стратегию", – отмечает она.

Удобство отслеживания с помощью приложений

Фиксация потребления калорий и физической активности может стать проще благодаря приложениям, таким как MyNetDiary или Lose It! Они позволяют легко найти продукты, отслеживать макроэлементы и устанавливать индивидуальные цели. "Если вы не достигаете желаемого результата, можно снизить потребление или увеличить физическую активность", – добавляет диетолог Бренда Браслоу.

Отслеживание калорий – лишь один из инструментов на пути к здоровому и устойчивому снижению веса.

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