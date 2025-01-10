Легкость приготовления и максимум пользы: как киноа помогает терять вес

Киноа – это уникальный продукт, сочетающий пользу семян и удобство использования зерновых. Благодаря высокому содержанию белка, клетчатки, витаминов и минералов она становится незаменимым помощником в процессе похудения.

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Этот суперфуд легко смешивается с другими полезными ингредиентами, обеспечивая сбалансированное питание. Издание eatthis.com рассказывает, как именно кино помогает достичь ваших целей в снижении веса.

Этот продукт доступен в разных цветах: белом, черном, красном или их смеси, и все они имеют схожую питательную ценность. Порция вареного киноа (примерно 185 г) содержит 222 калории, 8 г белка, 4 г жиров, 39 г углеводов и 5 г клетчатки.

"Киноа богата клетчаткой, антиоксидантами, витаминами и минералами, в частности марганцем, железом, магнием, калием и фолиевой кислотой", - объясняет диетолог Роксана Эхсани.

Высокое содержание клетчатки

Одна чашка киноа обеспечивает 5 г пищевых волокон. "Достаточное количество клетчатки помогает избежать переедания, обеспечивая длительное чувство сытости", – объясняет Эхсани. Она также помогает избежать резких скачков уровня сахара в крови, поддерживая стабильный уровень энергии в течение дня. К тому же, клетчатка способствует здоровой работе кишечника, предотвращая запоры.

"Клетчатка также поддерживает развитие полезных бактерий в кишечнике, которые могут влиять на потерю веса", – добавляет она.

Низкая калорийность

По словам диетолога Джонатана Вальдеса, киноа обеспечивает большой объем еды с относительно небольшим количеством калорий. Это позволяет съедать больше и одновременно контролировать калорийность рациона.

Богатая белок

Кино содержит 8 г белка на порцию, что делает ее полноценным источником, поскольку включает все 9 незаменимых аминокислот. "Это отличная альтернатива для вегетарианцев и веганов", – отмечает Эхсани.

Белок способствует снижению веса, ведь его переваривание требует больше энергии, чем другие макронутриенты. Кроме того, он дольше сохраняет чувство сытости.

Сочетается с другими полезными продуктами

Киноа отлично сочетается с овощами и нежирным мясом, образуя сбалансированное и питательное блюдо. "Добавьте ее в овощной салат или используйте в качестве гарнира – это поможет придерживаться здорового питания", – советует Вальдес.

Источник марганца

Кино содержит много марганца – микроэлемента, поддерживающего здоровье костей, уменьшает воспаление и нормализует работу щитовидной железы. "Недостаточность марганца может вызвать гормональные нарушения, способствующие набору веса", – отмечает Эхсани.

Легкость в приготовлении

Кино очень проста в приготовлении: достаточно 15-20 минут. Чтобы сделать ее ароматнее, можно варить в овощном или курином бульоне с низким содержанием натрия или добавить специи. Также киноа подходит для сладких блюд, например каши на завтрак с фруктами.

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