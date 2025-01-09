Средиземноморская диета: секрет к долголетию и здоровью

Новое исследование открывает еще одно важное преимущество средиземноморской диеты – ее способность снижать риск рака легких. Этот режим питания, который включает в себя много полезных продуктов, таких как оливковое масло, рыба и овощи, имеет множество положительных эффектов для здоровья.

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Ученые обнаружили, что чем больше люди соблюдают принципы средиземноморской диеты, тем меньше их шанс заболеть раком легких. Это открытие придает новые аргументы в пользу этого здорового способа питания, который поддерживает не только легкие, но и сердце и мозг, пишет eatthis.com.

Специалисты оценивали связь между соблюдением средиземноморской диеты и риском развития рака легких. Все исследования показали, что чем лучше участники следовали принципам этой диеты, тем ниже был их риск заболеть.

"Правильное питание оказывает огромное влияние на укрепление здоровья и профилактику болезней. Средиземноморская диета может стать частью стратегии для борьбы с раком и снижения риска этого заболевания", – комментирует эксперт Вандана Шет.

Средиземноморский режим питания включает много полезных продуктов, поддерживающих общее здоровье. Он богат на оливковое масло, овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, семена, а также рыбу и морепродукты. Эти продукты богаты омега-3 жирными кислотами, клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами, которые полезны для всего организма. Неудивительно, что исследования показывают, что средиземноморская диета помогает сохранить здоровыми не только легкие, но и сердце и мозг", – объясняет Джули Эндрюс, эксперт по питанию.

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