Питание для плоского живота: как кето-диета влияет на похудение

Если вы мечтаете о стройной талии, правильное питание станет вашим первым шагом. Одной из самых эффективных диет для этого является кето-диета, которая помогает избавиться от жира и улучшает общее самочувствие.

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Эта диета базируется на потреблении белка и здоровых жиров с ограничением углеводов, что заставляет организм использовать жировые запасы для энергии. Издание eatthis.com рассказывает, как придерживаться кето-диет и чем она полезна для организма.

"Кето-диета включает в себя большое количество белка и продукты, богатые питательными веществами", – отмечает диетолог Кортни Д'Анджело.

Несмотря на то, что кето-диета ограничивает потребление углеводов до 20-50 г в день, важно получать их из цельных фруктов и овощей. Это дает дополнительную порцию клетчатки, что важно для поддержания здоровья.

Д'Анджело подчеркивает: "Употребление большего количества растворимой клетчатки может помочь не только уменьшить жировые отложения в животе, но и предотвратить их накопление". Одно из исследований показало, что увеличение потребления растворимой клетчатки на 10 г в день уменьшило риск набора жира в области живота на 3,7%.

К продуктам с клетчаткой, подходящим для кето-диеты, относятся авокадо, цветная капуста, сельдерей, спаржа и редис.

Кето-диета позволяет употреблять в пищу больше продуктов, богатых белками, таких как рыба, яйца, орехи, мясо и молочные продукты. Это лучшие источники белка, и исследования подтверждают, что люди, потребляющие больше белка, имеют гораздо меньше жира на животе.

Исследования свидетельствуют, что кето-диета за четыре недели может уменьшить окружность талии на 4 см, а окружность бедер – на 2,5 см. Кроме того, ученые отмечают, что люди, которые придерживаются такого плана питания, теряют жировые отложения и висцеральный жир, в то время как мышечная масса остается почти неизменной.

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