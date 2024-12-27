Коварная калорийность: 10 продуктов, которые могут испортить вашу диету

Вы пытаетесь следить за питанием, выбирая "полезные" продукты, но вес все равно не уменьшается? Причина может быть в скрытой калорийности некоторых популярных блюд.

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Даже салаты, смузи или орехи, которые считаются здоровыми, содержат больше калорий, чем кажется на первый взгляд. Издание eatthis.com рассказало о 10 продуктах, которые могут стать неожиданным препятствием на пути к вашей цели.

Неправильно подобранные полосы

Хороший смузи может стать вашим союзником в похудении, но неудачно подобранные ингредиенты сведут усилия к нулю. Если к напитку добавляют фруктовый сок или подсластители, то он превращается в калорийную бомбу.

Так что выбирайте рецепты с высоким содержанием белка, полезных жиров и клетчатки. Попытайтесь добавить темный шоколад с высоким содержанием какао – он замедляет пищеварение благодаря стеариновой кислоте.

Заправки для салатов

Немногие учитывают калории в салатных заправках, но даже небольшое количество может существенно увеличить калорийность блюда. Вместо магазинных заправок выбирайте оливковое масло с бальзамическим уксусом. Это придаст вкус и поможет избежать лишних калорий.

Гранола

Несмотря на здоровый имидж, гранола часто содержит добавленный сахар, сухофрукты и жирные орехи. Выбирайте гранола с высоким содержанием клетчатки и минимальным количеством сахара.

Майонез

Майонез придает блюдам вкус, но может быть калорийнее основного ингредиента бутерброда. Лучше заменить его на горчицу. Она содержит всего 5 калорий на чайную ложку и даже ускоряет метаболизм.

Ароматизированные кофейные сливки

Добавки к кофе, например, ароматизированные сливки, могут накапливать до 490 лишних калорий в неделю. Лучше оставляйте кофе черным или выбирайте низкокалорийные альтернативы.

Полезные злаки

Некоторые каши содержат скрытый сахар и калорийные масла, мешающие похудению. Внимательно читайте состав и выбирайте злаки с низким содержанием сахара.

Авокадо

Авокадо полезно, но очень калорийно. Большой плод может содержать до 400 калорий. Лучше использовать авокадо в умеренных количествах и добавляйте его в салаты или в полосе.

Орехи и ореховые масла

Орехи богаты полезными жирами, но их калорийность очень высока. Предпочитайте ореховое масло без добавленного сахара, например миндальное.

Темный шоколад

Хотя темный шоколад полезнее молочного, его калорийность остается значительной. Наслаждайтесь им в умеренных количествах – один квадратик вместо целой плитки.

Сухофрукты и соки

Сухофрукты, к примеру, изюм, компактны по размеру, но чрезвычайно калорийны из-за высокого содержания сахара. Лучше выбирайте свежие фрукты. К примеру, две чашки винограда содержат столько же калорий, как маленькая упаковка изюма, но дают больше объема и пользы.

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