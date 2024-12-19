Как потерять 4,5 кг без строгих диет: пять простых изменений

Если вы хотите похудеть, но не хотите кардинально менять свою жизнь, есть несколько простых шагов, которые могут оказать большое влияние на вашу фигуру. Сменив несколько привычек в питании, вы сможете сбросить вес без строгих ограничений и стресса для организма.

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Исследования показывают, что небольшие изменения, такие как контроль за порциями или выбор здоровых напитков, могут привести к поразительным результатам. Издание eatthis.com поделилось пятью простыми, но эффективными диетическими советами, которые помогут вам избавиться от 4,5 кг.

Доктор Рамек Хант советует начинать с небольших, но стабильных перемен. Он называет это подходом "Одна простая постоянная смена": "Сконцентрировавшись на одном положительном изменении, вы сможете повлиять на другие аспекты своего образа жизни. Например, если вы решите исключить газированные напитки, это не только будет способствовать похудению, но и может уменьшить потребление других калорийных". продуктов".

1. Откажитесь от напитков с добавленным сахаром

По данным CDC, среднестатистический взрослый потребляет 145 калорий в день из напитков с добавленным сахаром. Для пьющих чай с сахаром, кола и сок ежедневно, это может составлять более 350 калорий. Переход на воду или несладкие напитки поможет снизить калорийность настолько, что вы можете потерять до 16 кг в год. Исследования подтверждают, что сокращение потребления сладких напитков оказывает положительное влияние на снижение веса.

2. Вместо рафинированных углеводов выбирайте цельнозерновые

Для снижения веса не нужно полностью исключать углеводы, важно лишь заменить их более полезными аналогами. Например, отдавайте предпочтение продуктам из цельного зерна, хранящим клетчатку. Это поможет избежать резких скачков сахара в крови и продлит ощущение сытости. Исследование Университета Тафтса показало, что люди, употреблявшие цельнозерновые продукты, ежедневно сжигали дополнительные 100 калорий из-за улучшенного метаболизма в покое.

3. Контролируйте размеры порций

Часто мы едим больше, чем нужно только потому, что перед нами большая тарелка. Научитесь контролировать количество пищи. Используйте меньшие тарелки, сравнивайте размеры порций с предметами (например, порция мяса – как колода карт). Упражняйте питание курсами: начните с салата или супа, прежде чем переходить к основному блюду. Это поможет избежать переедания.

4. Заполняйте половину тарелки овощами

Простая привычка, отлично работающая для похудения: делайте овощи основной частью своего обеда и ужина. Они богаты клетчаткой, обладают низкой калорийностью и помогают насытиться, не перегружая организм лишними калориями.

5. Вместо баранок – яйца на завтрак

Завтрак с высоким содержанием белка поможет избежать резких скачков сахара в крови и дольше оставаться сытым. Исследования доказывают, что увеличение белка до 30% от суточной калорийности помогает снизить количество потребляемых калорий на 400 ежедневно. Вместо хлопьев или тостов выберите вареные яйца или другой белковый продукт.

Ранее OBOZ.UA опубликовал советы, как сохранить утраченный вес.

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