12 стратегий, как сохранить потерянный вес

Достичь желаемого веса – это уже большая удача, но важнее сохранить результат на долгий срок. Многие люди сталкиваются с трудностями, пытаясь удержать достигнутый вес после похудения.

Видео дня

Это требует постоянных усилий, дисциплины и внимательного отношения к своему образу жизни. Однако с правильными стратегиями можно не только удержать вес, но и продолжить прогресс на пути к здоровому телу, отмечает eatthis.com.

Не отказывайтесь от своей рутины

Если спортзал или йога помогли вам похудеть и оставаться активными, придерживайтесь этого! Ученые из университета Алабамы подтвердили, что прекращение тренировок после похудения ведет к снижению метаболизма. Многие, достигнув цели, отказываются от регулярных тренировок. Но те самые утренние пробежки, которые помогли вам сбросить вес, позволят удержать его на нужном уровне. Исследования показали, что люди, трижды в неделю занимавшиеся кардио по 40 минут, поддерживали стабильное сжигание калорий. Не забывайте о правильном белковом порошке после тренировок.

Не пропускайте завтрак

Завтрак действительно является самым важным приемом пищи за день. Согласно исследованию, 80% участников Национального реестра контроля веса, сбросивших в среднем 30 кг и удерживавших их более 5 лет, не пропускают завтрак. Начав день с правильной еды, вы закладываете положительный тон на весь день.

Следите за калориями

Недавнее исследование Американского общества клинического питания показало, что успех в похудении в значительной степени зависит от низкокалорийной диеты. Если вы планируете диету, убедитесь, что включаете здоровые жиры, такие как авокадо, миндаль или арахисовое масло. Важно также постоянно следить за количеством потребленных калорий, чтобы не вернуться к исходному весу.

Удерживайте контроль над перекусами

Вместо того чтобы позволять себе большие порции любимых блюд, лучше наслаждаться ими в умеренных количествах. Исследования показывают, что периодические переедания могут снизить шансы на удержание веса. Поэтому контролируйте свои желания, не позволяйте себе переедать.

Жуйте дольше

Согласно исследованию Харбинского медицинского университета, то, как мы пережевываем пищу, оказывает существенное влияние на потребляемое количество калорий. Люди, которые жевали каждый кусок 40 раз, съедали на 12% меньше, чем те, кто пережевывал только 15 раз. Это позволяет мозгу зафиксировать, что вы насытились раньше.

Следите за настроением

Ваша диета может влиять на эмоциональное состояние, поэтому если вы чувствуете, что определенные продукты меняют ваше настроение, следует их исключить. Исследования показывают, что контроль настроения связан с лучшими результатами в удержании веса.

Держите порядок на кухне

Исследование, проведенное Брайаном Васнинком из Корнельского университета, показало, что женщины, хранящие продукты на видном месте, склонны к увеличению веса. Держите кухню в чистоте и прячьте вредные продукты.

Стратегии для больших изменений

Потеря более 15% от веса дает вам больше шансов на долгосрочный успех. Исследования показывают, что люди, потерявшие столько веса, реже возвращают ее даже через два года. Поэтому устанавливайте реалистичные цели и давайте шансы на стабильность.

Не сидите на диете

Исследования показывают, что около 65% сидящих на диете людей набирают потерянный вес в течение трех лет. Потому лучше вести здоровый образ жизни, а не постоянно сидеть на жестких диетах. Поддерживайте здоровые привычки даже по достижении целей.

Выбирайте флавоноиды

Флавоноиды – это антиоксиданты, содержащиеся во многих фруктах и овощах, таких как сладкий картофель, черника и салат ромен. Люди, включающие эти продукты в свой рацион, чаще удерживают вес на стабильном уровне.

Выбирайте устоявшиеся привычки

Последовательность в питании важна для поддержания результатов. Большинство людей, успешно похудевших и удерживающих свой вес, придерживаются одних и тех же пищевых привычек. Это создает стабильность и долгосрочные результаты.

Следите за весом

Не забывайте время от времени проверять свой вес. Исследования обнаружили, что у людей, которые регулярно становились на весы после потери 10% своего веса, было больше шансов удержать результат. Это позволяет контролировать ситуацию и содержать здоровые привычки.

Эти советы помогут не только удержать потерю веса, но и поддерживать здоровый образ жизни на долгие годы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие домашние дела способствуют похудению.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.