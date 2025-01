10 углеводных продуктов, не провоцирующих набор лишнего веса

Если вы рассматриваете возможность соблюдения рациона с низким содержанием углеводов, учтите, что не все углеводные продукты вредят здоровью и провоцируют набор лишнего веса. Более того, они могут поддерживать метаболизм и снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследования показывают, что умеренное потребление полезных углеводов снижает риск развития диабета и рака, поэтому не бойтесь добавлять эти продукты в рацион для поддержания здоровья. Какие именно продукты с высоким содержанием углеводов стоит употреблять и не бояться добавлять в свою тарелку, рассказали в Eat This, Not That.

Хлеб и макароны

Углеводы, такие как хлеб и макароны, поставляют глюкозу для клеток и содержат клетчатку, витамины и минералы. Выбирайте продукты из цельного зерна, чтобы получать медленно усваиваемые сложные углеводы. Это поможет поддержать энергию без резких колебаний уровня сахара.

Яблоки и груши

Эти фрукты богаты углеводами из-за фруктозы, но их пищевые преимущества превышают содержание сахара. Есть такие фрукты лучше целыми и с кожурой, чтобы получить больше клетчатки и питательных веществ, которые замедляют пищеварение, поддерживают сытость и сохраняют энергию надолго.

Овсянка и овес

Выбирайте овес с цельным зерном, содержащий много клетчатки, для лучшего контроля уровня сахара в крови. Таким образом, те, кто болеет диабетом 2 типа, могут снизить уровень глюкозы. Кроме того, бета-глюкан в овсянке улучшает насыщение и помогает в снижении веса, контролируя аппетит и уменьшая потребление менее здоровых продуктов.

Свёкла

Свёкла содержит 13 граммов сахара на порцию (примерно чашка), но благодаря 2,8 граммам пищевых волокон сахар из свеклы не влияет на уровень сахара в крови. Это делает его полезным, даже по сравнению с другими продуктами с высоким содержанием сахара. Кроме этого, свёкла богата микроэлементами, в частности на 20% суточной нормы фолиевой кислоты в одной порции.

Картофель

Не игнорируйте картофель, даже если он ассоциируется с углеводами. Отдайте предпочтение охлажденному вареному картофелю, поскольку этот метод уменьшает влияние его крахмала на уровень сахара в крови. В частности, охлаждение превращает этот овощ в "устойчивый крахмал", который не повышает уровень сахара и поддерживает здоровье кишечника. Это также помогает контролировать аппетит и может способствовать снижению веса.

Сладкий картофель и батат

Для разнообразия включите в рацион батат — сладкий картофель, богатый бета-каротином, который организм превращает в витамин А. Одна порция батата покрывает суточную потребность в этом антиоксиданте. Кроме того, батат является также хорошим источником витамина С, калия и клетчатки.

Нут и чечевица

Нут — это отличный источник углеводов, а также пищевых волокон. Бобовые, в частности нут, фасоль и чечевица, обеспечивают полезные углеводы, богатые витаминами и минералами. Они являются отличным выбором для тех, кто следит за своим питанием и весом.

Бананы

Бананы, несмотря на высокое содержание углеводов, не способствуют набору веса. Они богаты калием, который помогает снижать артериальное давление и поддерживает здоровье сердца. Для уменьшения содержания сахара в рационе выбирайте зеленые бананы, где крахмал более устойчив и способствует здоровой микрофлоре кишечника.

Киноа

Вместо риса в качестве гарнира можно использовать киноа, поскольку это цельное зерно, которое богато клетчаткой и белком. Оно замедляет всасывание углеводов и помогает поддерживать чувство сытости. Продукты, такие как белый рис, могут способствовать набору веса из-за высокой гликемической нагрузки. Киноа же помогает ускорить метаболизм и сжигать дополнительно 100 калорий в день.

Черника и малина

Употребление разнообразных фруктов приносит больше пользы, чем калории и сахар. Комбинируйте фрукты разных цветов и текстур для максимального эффекта — это обеспечит вам богатство витаминов, минералов и фитохимических веществ. Кроме того, включайте в рацион чернику, малину и ежевику, поскольку эти ягоды богаты клетчаткой, антиоксидантами и полезными углеводами.

