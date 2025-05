10 упражнений для похудения, которые подойдут начинающим

Если вы хотите избавиться от лишнего жира, вам следует обратить внимание на правильное сочетание диеты и физических упражнений. "Любовные ручки" на бедрах и животе можно эффективно сжигать, используя упражнения, которые фокусируются на укреплении основных мышц и включают интервальные тренировки высокой интенсивности (HIIT).

Видео дня

Попытайтесь выполнить упражнения для начинающих от Eat This, Not That, которые помогут быстрее достичь желаемых результатов, активируя одновременно несколько групп мышц. Эти упражнения не только улучшают стабильность тела, но и сжигают калории даже после тренировки.

Повороты

Сядьте на пол с согнутыми коленями, держите спину прямой и поднимите ноги. Поверните туловище влево и вправо, касаясь руками пола с обеих сторон. Выполните 15-20 повторов на каждую сторону.

Велосипедные скручивания

Лягте на спину, держа руки за головой и поднимите согнутые ноги. Поочередно подтягивайте правый локоть к левому колену, выпрямляя правую ногу, а затем левый локоть к правому колену, выпрямляя левую ногу. Выполните 15-20 повторов на каждую сторону.

Планка

Примите позу планки на предплечьях, вытянув ноги позади и удерживая тело в прямой линии от головы до пяток. Держите планку от 30 секунд до 1 минуты, постепенно увеличивая время удержания, в зависимости от вашего прогресса.

Альпинисты

Примите позу высокой планки, удерживая тело прямым и напряженным. Далее, поочередно и быстро притягивайте колени к груди, имитируя бег на месте. Выполняйте упражнение в течение 30-60 секунд.

Боковая планка

Примите положение боковой планки, держа локти под плечом, а ноги сложенными вместе. Поднимите бедра, удерживая прямую линию от головы до пяток, и задержитесь в таком положении на 20-30 секунд с каждой стороны.

Поднятие ног

Лягте на спину, положите руки под бедра и поднимите прямые ноги вверх. Медленно опустите их, не давая им касаться пола. Выполните 12-15 повторений.

Косые кранчи стоя

Встаньте прямо, держа ноги на ширине плеч, а руки за головой. Поднимите правое колено до правого локтя, после чего проделайте то же самое с левой стороны. Выполните 15-20 повторений на каждую сторону.

Обратные кранчи

Лягте на спину, держа руки по бокам. Поднимите ноги вверх, а бедра от пола. Медленно опустите ноги, не давая им касаться пола. Выполните 15-20 повторений.

Боковой подъем ног

Лягте на бок, держа ноги вместе. Поднимите верхнюю ногу вверх, а затем опустите ее, выполнив 15-20 повторений на каждую сторону.

Берпи

Встаньте прямо, присядьте, положите руки на пол и прыгните ногами назад, занимая позицию высокой планки. Выполните отжимания, а затем подпрыгните ногами к рукам и сделайте взрывной прыжок, поднимая руки к потолку. Выполните 10-15 повторений.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие упражнения могут убрать излишний жир.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.