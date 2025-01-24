Как избавиться от "любовных ручек": упражнения, укрепляющие тело
Чтобы избавиться от жира на боках, следует сочетать несколько важных вещей, в частности здоровую диету с дефицитом калорий, регулярные силовые тренировки и упражнения с кардио. Для эффективного результата также стоит снизить углеводы и добавлять интенсивные тренировки в свою рутину.
Выполнение серий сложных движений с гантелями или штангой, станет отличным способом сжечь жир. Попробуйте выполнять упражнения от Eat This, Not That, которые помогут достичь максимального эффекта.
Румынская становая тяга с гантелями
Держите гантели перед собой, грудь приподнятой, а колени мягкими. Отводите бедра назад, опуская гири по бедру, пока не почувствуете растяжение подколенного сухожилия. Затем, сжимая ягодицы, вернитесь в исходную позицию. Выполните 3-4 подхода по 6 повторений.
Тяга с гантелями в наклоне
Станьте прямо, поставив ноги на ширину плеч. Отведите бедра назад, наклонитесь вперед на 45 градусов и потяните гантели к бедрам, сжимая широчайшие мышцы. Затем полностью выпрямляйте руки перед каждым повторением. Выполните 3-4 подхода по 6 повторов.
Передние приседания с гантелями
Поднимайте гантели до уровня плеч. При этом держите спину ровной, отведите бедра назад и приседайте пока бедра то будут параллельны земле. Затем поднимитесь через пятки и бедра, активируя квадрицепсы и ягодицы. Сделайте 3-4 подхода по 6 повторений.
Жим гантелей от плеча
Держите гантели возле плеч, ладонями направленными друг к другу. Сохраняйте корпус и ягодицы напряженными, выталкивайте гантели вверх, работая плечами и трицепсами. Затем медленно опускайте гантели перед следующим повторением. Выполните 3-4 подхода по 6 повторений.
Обратные выпады с гантелями
Возьмите гантели и сделайте большой шаг назад одной ногой, опускаясь, пока заднее колено не коснется пола. При этом важно, чтобы пятка оставалась на земле. Далее вернитесь в исходное положение, протолкнув переднюю ногу. Выполните 3-4 подхода по 6 повторений на каждую ногу.
Ранее OBOZ.UA рассказал, какие упражнения помогут улучшить мышцы и убрать жир на руках.
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