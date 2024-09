10 упражнений для стройного живота: зачем вам может понадобиться опорная лента

Чтобы уменьшить жир на животе, нужно сочетать калорийный дефицит с силовыми тренировками. Резистивные или опорные ленты - это отличный инструмент для этого, ведь они эффективно прорабатывают мышцы, а также доступны для использования в любом месте.

Используя опорные ленты и выполняя сложные движения, которые активируют больше групп мышц, вы можете сжигать больше калорий, уменьшая талию и улучшая свое самочувствие. Какие упражнения можно выполнить с этими принадлежностями, рассказали в Eat This, Not That.

Приседания с лентой

Расположите ноги, поставив их широко на ленту с опорой, держа ее на высоте плеч. Приседайте, отодвигая бедра назад и опираясь на пятки. Поднимитесь, активно сгибая ягодицы для завершения упражнения. Повторите тренировку 15 раз.

Приседания с раздельной лентой

Поставьте одну ногу на ленту опоры, держа ее на высоте груди обеими руками, а другую ногу поставьте сзади. Держите корпус напряженным и опускайтесь, пока колено сзади не коснется пола, а затем поднимитесь, отталкивая пятку передней ноги. Выполните 12 повторений на одной ноге, а затем поменяйте сторону.

Полуколенные ряды с лентой

Станьте на одно колено, держа ленту верхним хватом. Потяните ленту на себя, сгибая верхнюю часть спины, а затем полностью выпрямите руки перед повторением. Выполните упражнение 15 раз.

Тяга ленты к груди

Вращайте ленту опоры вокруг штанги для подтягиваний, став на колени. Тяните локти назад к бедрам, напрягая корпус и сжимая латы. Хорошо растянитесь в верхней точке, после чего выполните еще одно повторение.

Жим от груди

Чтобы выполнить жим от груди с лентой, закрепите ее на прочном шесте и встаньте лицом к ленте, сделав шаг вперед в раздвоенной стойке. Вытяните ленту вперед, сжимая грудь и трицепсы, а затем возвращайтесь в исходное положение, сопротивляясь теми же мышцами. Повторяйте упражнение 15 раз.

Жим плечами с лентой

Станьте на ленту опору, держась за ручки на уровне плеч. Напрягите мышцы живота и тяните ручки вверх, максимально сгибая плечи. Контролируйте сопротивление на пути вниз перед следующим повторением. Сделайте 10-12 повторений.

Скручивание стоя с резистивной лентой

Закрепите ленту для опоры на прочном шесте или балке над собой. Станьте под лентой, потяните ее к груди с напряженным корпусом и прямыми ногами, а затем полностью прогнитесь вниз, напрягая пресс. Сделайте сопротивление на пути назад перед следующим повторением. Сделайте 15-20 повторений.

Боковые ряды в планке

Обмотайте ленту опоры вокруг надежной балки и займите боковую планку, держа ручку верхней рукой. Подтягивайте ленту к себе, сгибая руку в локте и поддерживайте напряжение в косых мышцах и ягодицах. Полностью выпрямляйте руку и сделайте 10 повторений на каждую сторону.

Альпинисты с лентой

Закрепите ленту опору на прочной опоре, потяните ее, чтобы создать напряжение и станьте обеими ногами внутри. Выполняйте отжимания, подтягивая одно колено к груди, активно работая нижней частью живота. Чередуйте ноги и выполните по 10 повторений на каждую ногу.

Отжимания на ленте

Закрепите ленту вокруг стабильной балки и сделайте шаг в сторону для создания напряжения. Держите конец ленты обеими руками, используя верхний хват, держа ноги на ширине плеч. Вращая ленту через тело от верхней части спины, задействуйте косые мышцы живота, а затем вернитесь в исходное положение. Выполните по 15 повторений на каждую сторону.

