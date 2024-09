10 упражнений с опорной лентой: эффективная тренировка для уменьшения жира на ягодицах. Видео

Если вы хотите похудеть и уменьшить жир на бедрах, вам необходимо поддерживать сбалансированное питание и ввести регулярную физическую активность. В частности, эластичные ленты являются отличным инструментом для достижения тонуса ягодиц и уменьшения жира, поскольку они помогают укреплять ягодичные мышцы, создавая упругий контур.

Чтобы улучшить эту часть тела и убрать лишние объемы, добавьте в свою рутину 10 эффективных упражнений с резистивными лентами. Как именно выполнить эти упражнения, рассказали в Eat This, Not That.

Приседания

Для приседаний с опорной лентой, разместите ленту чуть выше колен и встаньте на ширине плеч. Держите грудь высоко, напрягите мышцы ядра и приседайте, отводя бедра назад. Нажимайте на пятки, чтобы вернуться в исходное положение. Сделайте 3 подхода по 12-15 повторений.

Мосты

Лягте на спину, разместите ленту выше колен и расставьте ноги на ширине бедер. Далее, поднимите бедра, сжимая ягодицы, а затем опустите их. Выполняйте 3 подхода по 15-20 повторений.

Ослиные удары

Станьте на четвереньки, разместите ленту чуть выше колен, поднимите одну ногу с согнутым коленом и нажмите против опоры. Опустите ногу и повторите 3 подхода по 12-15 повторений в каждую сторону.

Пожарные гидранты

Встаньте на четвереньки так, чтобы лента была чуть выше колен. Поднимите одну ногу в сторону, держа колено согнутым под углом 90 градусов, а затем опустите. Выполните 3 подхода по 12-15 повторений на каждую сторону.

Боковая походка

Для этого наденьте ленту опору на лодыжки, расставьте ноги на ширину бедер и сделайте маленькие шаги в сторону, держа ленту в натянутом состоянии. Выполните 3 подхода по 10-12 шагов в каждую сторону.

Становая тяга с опорной лентой

Встаньте по центру ленты, расставив ноги на ширине бедер, держите спину прямой. Закрепите ленту на бедрах, выполните упражнение и вернитесь в положение стоя. Рекомендуется выполнить 3 подхода по 12-15 повторений.

Прыжки на подъем

Расположите резистивную ленту чуть выше коленей. Поднимите одну ногу на подставку и вернитесь в исходное положение. Сделайте 3 подхода по 12-15 повторений на каждую ногу.

Ракушки

Ложитесь на бок, размещая ленту выше коленей. Согните колени под углом 90 градусов и раскрывайте ноги, держа стопы вместе. Выполните 3 подхода по 15-20 повторений на каждую сторону.

Отведение ноги стоя

Расположите ленту чуть выше лодыжек, встаньте, соедините ноги и поднимите одну ногу в сторону, держа ее прямой. Опустите ногу и выполните 3 подхода по 12-15 повторений в каждую сторону.

Приседания сумо

Встаньте на ширине плеч, расположив ленту чуть выше коленей. Выполняйте приседания с прямой спиной и коленями, направленными вверх и вернитесь в исходную позицию. Выполните 3 подхода по 12-15 повторений.

