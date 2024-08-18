Тренировка с опорной лентой: как избавиться от жира в нижней части живота
Чтобы уменьшить жир внизу живота, важно интегрировать в свои занятия силовые и кардиотренировки с опорной лентой, а также соблюдать диету с белками, клетчаткой и дефицитом калорий. Эти изменения помогут снизить жир, улучшить фигуру и укрепить нижнюю часть живота.
Основная часть тренировки должна состоять из упражнений, сжигающих калории и формирующих мышцы, а завершить занятия можно специальными упражнениями для нижней части живота. Какие упражнения с лентой следует выполнить для улучшения фигуры, рассказали в Eat This, Not That.
Горные альпинисты
Чтобы начать тренировку с группой альпинистов, обмотайте резиновую ленту вокруг крепкого шеста или перекладины и натяните ее. Встаньте внутри ленты, отжимайтесь, держа пресс напряженным и поочередно подтягивайте колени к груди. Выполните 3 подхода по 10 повторений для каждой ноги.
"Dead Bugs" с резиновой лентой
Попытайтесь вариант "Мертвых жуков" с лентой сопротивления. Для этого обмотайте ленту вокруг балки на высоте 60-90 см и лягте на спину, держа руки на ленте. С напряженным прессом и изогнутыми коленями, вытягивайте одну ногу, пока она не будет немного над землей. Затем сверните в исходное положение. Сделайте 3 подхода по 8 повторений на каждую ногу.
Боковая планка с подтягиванием ленты
Обмотайте ленту сопротивления вокруг крепкой балки и примите боковую планку, держась за ленту одной рукой. Тягните ленту к себе, держа пресс и ягодицы напряженными и выпрямляйте руку между подходами. Выполните 3 подхода по 10 повторений на каждую сторону.
Подтягивание снизу вверх
Обмотайте ленту сопротивления вокруг крепкой балки и возьмите ее в верхнюю руку, приняв боковую планку. Тягните ленту к себе, держа пресс и ягодицы напряженными, а затем полностью распрямляйте руку. Выполните 3 подхода по 10 повторений с каждой стороны.
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