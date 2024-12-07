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10 упражнений, которые лучше всего помогают приблизить похудение

Александра Кошовая
Новости медицины
4 минуты
309
10 упражнений, которые лучше всего помогают приблизить похудение

Хотя физические упражнения важны для похудения, однако не все из них одинаковы по эффективности. Занятия, сочетающие силовые тренировки и кардио, помогают сжигать калории, повышать метаболизм и улучшать здоровье.

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Именно это сочетание позволит подобрать под себя упражнения, которые подходят для любого уровня подготовки. Какая тренировка необходима для достижения лучших результатов и что поможет ускорить похудение, рассказали в Eat This, Not That.

Приседания со штангой

Это эффективное упражнение для похудения, которое сжигает калории активируя большинство мышц тела. Чтобы выполнить упражнение, встаньте под штангу, выпрямите спину, поднимите грудь и поставьте ноги на ширине плеч. Сгибайте колени, опускаясь до уровня бедер или ниже, держа штангу в верхней части спины. Выполните 8-10 повторений в 3 подходах дважды в неделю.

10 упражнений, которые лучше всего помогают приблизить похудение

Спринт

Спринт - это эффективное кардио, которое ускоряет пульс, сжигает калории и помогает терять жировые отложения. Он доступен для всех уровней физической подготовки и может выполняться почти в любом месте. Попробуйте пробежаться в течение 30 секунд 4-6 раз с 4 минутами отдыха между спринтами, выполняя тренировки 2-3 раза в неделю.

10 упражнений, которые лучше всего помогают приблизить похудение

Плавание

Плавание тренирует все тело, сжигая калории и не нагружая суставы. Оно улучшает здоровье сердца, нормализует уровень холестерина, гибкость и выносливость. Также это эффективный способ для потери веса благодаря низкому воздействию на организм, что подходит для людей с плохой физической подготовкой.

10 упражнений, которые лучше всего помогают приблизить похудение

Бокс

Боксерские тренировки сочетают кардио и силовые упражнения, эффективно способствуя похудению. За час можно сжечь от 500 до 900 калорий, в зависимости от интенсивности вашей тренировки. Это также улучшает силу и добавляет мотивации, улучшая настроение и борясь со стрессом.

10 упражнений, которые лучше всего помогают приблизить похудение

Танцы

Танцы, такие как зумба или хип-хоп, повышают пульс и помогают сжигать калории, без нагрузки. Это эффективное кардио, которое можно делать в группе, что повышает мотивацию и помогает поддерживать регулярность. Чтобы получить максимум пользы, следует выделять 60 минут активности 2-3 раза в неделю. Это отличный способ потерять жир и улучшить свое здоровье.

10 упражнений, которые лучше всего помогают приблизить похудение

Становая тяга

Это эффективное упражнение для сжигания жира, которое работает со многими мышцами, увеличивая расход калорий и помогая наращивать мышцы. Это повышает метаболизм и способствует лучшей регуляции веса. Для выполнения становой тяги станьте на ширине плеч, возьмитесь за штангу, сохраняя спину прямой. Поднимите штангу, используя ноги, держите ее близко к телу, а затем медленно опустите. Выполните 5-10 повторений по 3 подхода дважды в неделю.

10 упражнений, которые лучше всего помогают приблизить похудение

Скакалка

Прыжки через скакалку - это эффективное упражнение для похудения, которое сжигает много калорий и улучшает здоровье сердца. Его можно выполнять практически где угодно, добавляя к HIIT или круговым тренировкам для большего эффекта. Для этого достаточно около 10-15 минут.

10 упражнений, которые лучше всего помогают приблизить похудение

Скалолазание

Скалолазание и подъем по лестнице эффективно сжигают калории, укрепляют мышцы и тренируют ум, ведь требуют стратегического планирования. Такая тренировка работает на все тело, что делает ее отличным вариантом для похудения. Кроме того, она подходит даже тем, кто имеет проблемы с суставами. Стремитесь к трем сеансам по 30-45 минут в неделю.

10 упражнений, которые лучше всего помогают приблизить похудение

Ходьба

Ходьба - это доступная активность, которая подходит для любого уровня физической подготовки. Она помогает улучшить здоровье, снизить стресс, а также улучшить сон и настроение. Кроме того, ежедневные прогулки по 25-30 минут могут способствовать снижению веса и общему благополучию.

10 упражнений, которые лучше всего помогают приблизить похудение

Дыхание

Правильное дыхание может уменьшить стресс, расслабить и помочь снизить эмоциональное переедание, способствуя похудению. Это эффективно сочетается с силовыми упражнениями, такими как приседания и становая тяга, а также кардио, например, ходьбой. Такое дыхание снижает стресс, улучшает сон и пищеварение, повышая настроение. Так что, это полезно для общего самочувствия, особенно во время процесса похудения.

10 упражнений, которые лучше всего помогают приблизить похудение

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская