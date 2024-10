Плоский пресс после 40 лет: лучшая тренировка для поддержки фигуры. Видео

Чтобы поддерживать здоровье и иметь подтянутый пресс после 40, сосредоточьтесь на тренировках, которые развивают все мышцы ядра. Сильный корпус обеспечивает хорошую осанку и уменьшает риск возможных травм спины.

Именно поэтому, чтобы вести активную и полноценную жизнь без боли и тяжести, не пренебрегайте поддержкой крепкого ядра. Какая тренировка поможет сохранить форму, сформировать подтянутую фигуру и укрепить здоровье, рассказали в Eat This, Not That.

Базовая тренировка №1

Это базовая тренировка, которая эффективно помогает укрепить пресс, особенно после 40 лет. Серия упражнений нагружает все основные мышцы, сохраняя безопасную форму и защищая спину. Начните с 10 повторений для каждого упражнения, уменьшая количество на одно повторение с каждым новым раундом.

Скручивания. Лежа на спине, согните колени и поставьте пятки на пол. Руки держите за шеей, поднимите голову, направляя подбородок к груди и опуститесь назад. Выполните 10 повторений.

Обратное скручивание. Опустите шею, поднимите ноги под углом 90 градусов и выполните 10 обратных скручиваний, держа колени вместе. Это поможет вам эффективно проработать мышцы пресса.

Скручивания с поднятыми ногами. Вытяните ноги прямо вверх, держите их вместе и сделайте 10 разгибаний. Вы сразу должны почувствовать, как активно работает ваше ядро.

Скручивания с разведенными ногами. Немного разведите ноги, держа их поднятыми и сделайте 10 разгибаний. Это поможет лучше проработать мышцы и повысить эффективность упражнения.

Сжимание ног вместе. Сведите ноги вместе и держите их вытянутыми. Выполните 10 скручиваний. Это поможет поддержать правильную технику и эффективнее проработать мышцы.

Боковые растяжки пресса из стороны в сторону. Лежа на спине с пятками на полу, медленно тянитесь руками к левому, а затем к правому боку. Руки держите на полу, не поднимая их. Выполните по 10 повторений на каждую сторону.

Базовая тренировка №2

Планка. Начните тренировку с высокой планки, держа руки под плечами прямой линии. Удерживайте позицию в течение 30-60 секунд, следя за тем, чтобы спина не прогибалась. Выполните 3 подхода.

Велосипедные скручивания. Лягте на спину с приподнятыми ногами и согнутыми коленями, держа руки за головой. Поднимите плечи и правый локоть до левого колена, а затем смените бок, вытягивая правую ногу. Выполните 3 подхода по 10–12 повторений.

Боковое скручивание стоя. Для упражнения встаньте, расставив ноги на ширине плеч и положите руки за голову. Сгибайте верхнюю часть тела в сторону, двигая локтем к бедру, а затем повторите на другую сторону. Сделайте 3 подхода по 10-12 повторений.

Супермены. Лягте на живот, вытяните руки вперед и поднимите грудь, руки и ноги от пола, сжимая поясницу и ягодицы. Удерживайте эту позицию на мгновение. Выполните 3 подхода по 10-12 повторений.

