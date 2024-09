Секретный метод похудения, если вам за 40 лет

После 40 лет сохранять стройность и поддерживать живот плоским, может быть труднее из-за изменений в гормонах, потерю мышечной массы и менее активный образ жизни. Чтобы справиться с этим, важно регулярно заниматься силовыми, выполняя кардиотренировки, придерживаться здорового питания, спать достаточно и пить много воды.

Лучший способ достичь плоского живота - это включить в программу тренировок упражнения для пресса, которые следует выполнять по 2-3 подхода 2-3 раза в неделю. Какие упражнения способны помочь в достижении лучших результатов, рассказали в Eat This, Not That.

Вакуум

Встаньте на четвереньки, держите руки под плечами, а колени под бедрами. Втяните живот и удерживайте напряжение, поддерживая это положение 20-30 секунд. Расслабьте мышцы пресса по окончании упражнения.

Ленточные вращения

Закрепите ленту опору на прочной балке, сделайте шаг в сторону, чтобы натянуть ее. Держите ленту верхним хватом обеими руками и расставьте ноги. Оберните ленту через тело от верхней части спины, напрягая косые мышцы живота. Выполните 10 повторений с каждой стороны, а затем смените сторону.

Турецкая подтяжка

Лягте на пол, держа вес одной рукой. Согните колено и поставьте стопу на ту же сторону, а противоположную руку отведите на 45 градусов в сторону. Поднимите вес к потолку, поднимая бедра от земли и вернитесь в исходное положение. Повторяйте 3-5 раз каждой рукой.

Подъем ног лежа

Лежа на спине на скамейке поднимите ноги прямо до уровня глаз, держа руки за верхний край скамьи. Когда ноги подняты, поднимите их еще выше, затем медленно опустите, сохраняя напряжение в животе и тянув ребра вниз. Повторите это движение 10 раз.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как поддерживать физическую форму после 40 лет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.