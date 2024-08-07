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10 упражнений на стабильность, которые следует включить в ваш тренировочный режим

Руслана Стрелец
Новости медицины
5 минут
21
10 упражнений на стабильность, которые следует включить в ваш тренировочный режим

Многие недооценивают важность упражнений на стабильность, хотя они являются ключевыми для укрепления основы вашей физической формы. Включение упражнений на стабильность в ваши тренировки может значительно улучшить ощущение равновесия, координацию и стабильность, что в свою очередь повысит производительность в различных видах деятельности и снизит риск травм.

Начните с умеренной интенсивности и сосредоточьтесь на правильной технике, чтобы получить максимальный результат. Издание eatthis.com опубликовало 10 наиболее эффективных упражнений для стабильности.

10 упражнений на стабильность, которые следует включить в ваш тренировочный режим

Румынская сословная тяга на одной ноге

Это упражнение идеально подходит для тренировки подколенных сухожилий, ягодичных мышц и нижней части спины, улучшая баланс и стабильность. Изолированная нагрузка на каждую ногу помогает выровнять мышечный дисбаланс и улучшить проприоцепцию.

Станьте на одной ноге, держа гантели в каждой руке, ноги на ширине бедер. Перенесите вес на одну ногу, отводя другую ногу назад. Опустите гантели до уровня земли, сохраняя прямую спину и слегка изогнутое опорное колено. Вернитесь в исходное положение, активируя ягодичные мышцы и подколенные сухожилия. Выполните три подхода по 10 повторений для каждой ноги.

Планки с подъемом ног

Добавление подъема ног к классической планке усложняет задачу, привлекая стабилизирующие мышцы коры и бедер. Это упражнение улучшает баланс и стабильность, одновременно укрепляя все тело.

Начните в позиции планки, положив предплечье на землю, а локти под плечами. Привлеките мышцы коры и поднимите одну ногу, сохраняя прямую линию от головы до пяток. Задержитесь на несколько секунд, затем опустите ногу. Поочередно меняйте ноги и повторите три подхода по 12 повторений на каждую ногу.

10 упражнений на стабильность, которые следует включить в ваш тренировочный режим

Выкат мяча

Это упражнение на стабильность с мячом активирует основные мышцы, такие как брюшной пресс, косые мышцы и поясница, а также улучшает стабильность плеч. Во время выполнения вы проверяете свою координацию и равновесие, коша мяч вперед и назад.

Встаньте на колени перед мячом для стабилизации и положите предплечье на мяч. Прокатите мяч вперед, вытягивая руки вперед и сохраняя спину ровной. Раскатайтесь, пока ваше тело полностью не вытянется, затем вернитесь в исходное положение. Выполните три подхода по 12 повторений.

Птица-собака

Упражнение "птица-собака" является классическим вариантом тренировки стабильности, ориентируясь на основные мышцы, включая мышцы живота и нижней части спины. Она улучшает баланс и координацию, также может помочь уменьшить боли в пояснице и улучшить осанку.

Начните с позиции на руках и коленях, запястья под плечами, а колени под бедрами. Вытяните одну руку вперед и противоположную ногу назад, держа бедра ровными. Задержитесь на несколько секунд и вернитесь в исходное положение. Повторите на другой стороне, чередуя три подхода по 10 повторений на каждую сторону.

10 упражнений на стабильность, которые следует включить в ваш тренировочный режим

Боковые доски с отводом бедра

Эта усовершенствованная версия боковой планки с отводом бедер нацелена на мышцы коры, бедер и ягодиц. Она улучшает боковую стабильность и укрепляет мышцы, отвечающие за отвод бедра.

Начните в боковой планке, локоть под плечом, ноги сложены. Поднимите верхнюю ногу к потолку, сохраняя ядро задействованным и бедра стабильными. Затем опустите ногу вниз. Выполните три подхода по 12 повторений на каждую сторону.

Стабильный мяч Stir-the-Pot

Это сложное упражнение на стабильность с мячом для стабилизации активирует основные мышцы, включая брюшной пресс, косые мышцы и поясницу. Динамическое движение с мячом требует одновременной работы нескольких мышечных групп, улучшая равновесие и стабильность.

Начните в планке с предплечьями на мяче, локти под плечами. Вращайте предплечья круговыми движениями, перемешивая мяч. Выполните 10 кругов в каждом направлении, повторяя три подхода.

10 упражнений на стабильность, которые следует включить в ваш тренировочный режим

Болгарские сплит-приседания

Болгарский сплит-присед является односторонним упражнением, нацеленным на квадрицепсы, подколенные сухожилия и ягодицы, улучшая баланс и стабильность. Изоляция каждой ноги помогает выровнять мышечный дисбаланс и повысить силу нижней части тела.

Встаньте перед лавой или платформой с гантелями в руках. Поставьте одну ногу на скамью сзади. Опустите тело, пока переднее бедро не станет параллельным земле, сохраняя колено над лодыжкой. Вернитесь в исходное положение, нажав пятую. Выполните три подхода по 10 повторений на каждую ногу.

Отжим на мяче Bosu

Отжим мяча Bosu является усложненной версией классических отжиманий, нацеленной на грудь, плечи, трицепсы и мышцы кора. Нестабильность мяча Bosu увеличивает нагрузку на стабилизирующие мышцы, улучшая силу и стабильность верхней части тела.

Положите мяч Bosu плоской стороной на землю. Возьмитесь за бока мяча, расставив руки немного шире плеч. Опустите грудь в мяч Bosu, держа тело в прямой линии. Затем нажмите обратно в исходное положение. Выполните три подхода по 12 повторений.

Стабильный мяч Pike

Стабильный мяч Pike является усовершенствованным упражнением для стабильности, ориентированным на основные мышцы, включая брюшной пресс, косые мышцы и сгибатели бедра. Упражнение также улучшает стабильность плеч и повышает общую силу ядра.

Начните в планке, ноги на стабилизации мяча, руки на земле под плечами. Активируйте мышцы коры и поднимите бедра к потолку, коша мяч к рукам. Задержитесь на несколько секунд и вернитесь в исходное положение. Выполните три подхода по 10 повторений.

10 упражнений на стабильность, которые следует включить в ваш тренировочный режим

Приседания на одной ноге

Приседания на одной ноге являются сложным односторонним упражнением, нацеленным на квадрицепсы, подколенные сухожилия, ягодичные мышцы и мышцы кора. Это упражнение улучшает равновесие и стабильность, помогает исправить мышечный дисбаланс и повысить силу нижней части тела.

Встаньте на одну ногу, вытянув другую вперед. Опустите тело в положение приседания, сгибая колено опорной ноги. Держите грудь приподнятым, а спину прямой. Вернитесь в исходное положение, нажав пятую. Выполните три подхода по восемь повторений для каждой ноги.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская