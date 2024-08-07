10 упражнений на стабильность, которые следует включить в ваш тренировочный режим

Многие недооценивают важность упражнений на стабильность, хотя они являются ключевыми для укрепления основы вашей физической формы. Включение упражнений на стабильность в ваши тренировки может значительно улучшить ощущение равновесия, координацию и стабильность, что в свою очередь повысит производительность в различных видах деятельности и снизит риск травм.

Начните с умеренной интенсивности и сосредоточьтесь на правильной технике, чтобы получить максимальный результат. Издание eatthis.com опубликовало 10 наиболее эффективных упражнений для стабильности.

Румынская сословная тяга на одной ноге

Это упражнение идеально подходит для тренировки подколенных сухожилий, ягодичных мышц и нижней части спины, улучшая баланс и стабильность. Изолированная нагрузка на каждую ногу помогает выровнять мышечный дисбаланс и улучшить проприоцепцию.

Станьте на одной ноге, держа гантели в каждой руке, ноги на ширине бедер. Перенесите вес на одну ногу, отводя другую ногу назад. Опустите гантели до уровня земли, сохраняя прямую спину и слегка изогнутое опорное колено. Вернитесь в исходное положение, активируя ягодичные мышцы и подколенные сухожилия. Выполните три подхода по 10 повторений для каждой ноги.

Планки с подъемом ног

Добавление подъема ног к классической планке усложняет задачу, привлекая стабилизирующие мышцы коры и бедер. Это упражнение улучшает баланс и стабильность, одновременно укрепляя все тело.

Начните в позиции планки, положив предплечье на землю, а локти под плечами. Привлеките мышцы коры и поднимите одну ногу, сохраняя прямую линию от головы до пяток. Задержитесь на несколько секунд, затем опустите ногу. Поочередно меняйте ноги и повторите три подхода по 12 повторений на каждую ногу.

Выкат мяча

Это упражнение на стабильность с мячом активирует основные мышцы, такие как брюшной пресс, косые мышцы и поясница, а также улучшает стабильность плеч. Во время выполнения вы проверяете свою координацию и равновесие, коша мяч вперед и назад.

Встаньте на колени перед мячом для стабилизации и положите предплечье на мяч. Прокатите мяч вперед, вытягивая руки вперед и сохраняя спину ровной. Раскатайтесь, пока ваше тело полностью не вытянется, затем вернитесь в исходное положение. Выполните три подхода по 12 повторений.

Птица-собака

Упражнение "птица-собака" является классическим вариантом тренировки стабильности, ориентируясь на основные мышцы, включая мышцы живота и нижней части спины. Она улучшает баланс и координацию, также может помочь уменьшить боли в пояснице и улучшить осанку.

Начните с позиции на руках и коленях, запястья под плечами, а колени под бедрами. Вытяните одну руку вперед и противоположную ногу назад, держа бедра ровными. Задержитесь на несколько секунд и вернитесь в исходное положение. Повторите на другой стороне, чередуя три подхода по 10 повторений на каждую сторону.

Боковые доски с отводом бедра

Эта усовершенствованная версия боковой планки с отводом бедер нацелена на мышцы коры, бедер и ягодиц. Она улучшает боковую стабильность и укрепляет мышцы, отвечающие за отвод бедра.

Начните в боковой планке, локоть под плечом, ноги сложены. Поднимите верхнюю ногу к потолку, сохраняя ядро задействованным и бедра стабильными. Затем опустите ногу вниз. Выполните три подхода по 12 повторений на каждую сторону.

Стабильный мяч Stir-the-Pot

Это сложное упражнение на стабильность с мячом для стабилизации активирует основные мышцы, включая брюшной пресс, косые мышцы и поясницу. Динамическое движение с мячом требует одновременной работы нескольких мышечных групп, улучшая равновесие и стабильность.

Начните в планке с предплечьями на мяче, локти под плечами. Вращайте предплечья круговыми движениями, перемешивая мяч. Выполните 10 кругов в каждом направлении, повторяя три подхода.

Болгарские сплит-приседания

Болгарский сплит-присед является односторонним упражнением, нацеленным на квадрицепсы, подколенные сухожилия и ягодицы, улучшая баланс и стабильность. Изоляция каждой ноги помогает выровнять мышечный дисбаланс и повысить силу нижней части тела.

Встаньте перед лавой или платформой с гантелями в руках. Поставьте одну ногу на скамью сзади. Опустите тело, пока переднее бедро не станет параллельным земле, сохраняя колено над лодыжкой. Вернитесь в исходное положение, нажав пятую. Выполните три подхода по 10 повторений на каждую ногу.

Отжим на мяче Bosu

Отжим мяча Bosu является усложненной версией классических отжиманий, нацеленной на грудь, плечи, трицепсы и мышцы кора. Нестабильность мяча Bosu увеличивает нагрузку на стабилизирующие мышцы, улучшая силу и стабильность верхней части тела.

Положите мяч Bosu плоской стороной на землю. Возьмитесь за бока мяча, расставив руки немного шире плеч. Опустите грудь в мяч Bosu, держа тело в прямой линии. Затем нажмите обратно в исходное положение. Выполните три подхода по 12 повторений.

Стабильный мяч Pike

Стабильный мяч Pike является усовершенствованным упражнением для стабильности, ориентированным на основные мышцы, включая брюшной пресс, косые мышцы и сгибатели бедра. Упражнение также улучшает стабильность плеч и повышает общую силу ядра.

Начните в планке, ноги на стабилизации мяча, руки на земле под плечами. Активируйте мышцы коры и поднимите бедра к потолку, коша мяч к рукам. Задержитесь на несколько секунд и вернитесь в исходное положение. Выполните три подхода по 10 повторений.

Приседания на одной ноге

Приседания на одной ноге являются сложным односторонним упражнением, нацеленным на квадрицепсы, подколенные сухожилия, ягодичные мышцы и мышцы кора. Это упражнение улучшает равновесие и стабильность, помогает исправить мышечный дисбаланс и повысить силу нижней части тела.

Встаньте на одну ногу, вытянув другую вперед. Опустите тело в положение приседания, сгибая колено опорной ноги. Держите грудь приподнятым, а спину прямой. Вернитесь в исходное положение, нажав пятую. Выполните три подхода по восемь повторений для каждой ноги.

Ранее OBOZ.UA опубликовал тренировку, сжигающую жир на бедрах.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.