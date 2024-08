HIIT-тренировка, сжигающая жир на бедрах: как выполнять ежедневную тренировку. Видео

Если вы набрали лишний вес и чувствуете, что вам трудно снова одевать свои любимые джинсы, вам следует добавить в расписание простые 5-минутные упражнения, которые эффективно растапливают жир на бедрах. HIIT, или высокоинтенсивная интервальная тренировка – это идеальный выбор для тех, кто хочет быстро избавиться от лишнего объема, не потратив при этом слишком много времени.

Всего 5 минут вам будет достаточно, чтобы начать обрабатывать проблемные зоны, а в комплексе со сбалансированной диетой желаемый результат можно будет увидеть уже через месяц. Как делать упражнения и что вам для этого понадобится, рассказали в Eat This, Not That!

Альпинисты

Для начала встаньте в положение для отжима с руками под плечами и отведенными назад ногами. Держите пресс напряженным и поочередно подтягивайте колени к груди. Выполняйте трижды по 20 секунд работы с 20 секундами отдыха.

Приседания с содержанием заключенного

Приготовьтесь к приседаниям, держа руки за головой. Встаньте на ширине плеч, приседайте, откидываясь назад, разводя колени и перенося вес на пятки, пока бедра не станут ниже вашей параллели. Повторите это упражнение трижды по 20 секунд и отдыхайте в течение 20 секунд.

Медвежьи ползания

Встаньте на четвереньки, держа руки под плечами, а колени под бедра. Удерживайте колени в сантиметре над землей. Ползите вперед, делая маленькие шаги правой рукой и левой ногой, чередуя их, держа бедра низко, а голову приподнятой. Повторите два раза по 20 секунд работы, отдыхая между подходами в течение 20 секунд.

