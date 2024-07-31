Взрывные тренировки HIIT для быстрого похудения.
Физические упражнения, такие как силовые тренировки и кардио являются важной частью программы похудения. Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) сочетают в себе лучшую из силовых тренировок и аэробного фитнеса, что делает эту программу эффективной для достижения подтянутой фигуры.
В частности, такая программа состоит из четырех упражнений, тренирующих основные группы мышц и оказывающих эффект за короткий срок. Какие именно и как их выполнять, рассказали в Eat This, Not That.
Приседания
Приседания – это упражнение для ягодиц, квадрицепсов и подколенных сухожилий, которое можно выполнять с тяжестью тела или с гантелями для дополнительного сопротивления. Для выполнения приседания встаньте, расставив ноги на ширине бедер, согните колени, опустите бедра параллельно полу и вернитесь в исходное положение.
Жим стоя
Это упражнение укрепляет плечи и трицепсы одновременно задействуя корпус. Выполняйте жим гантелей над головой, выбирая более легкий вес, который вы сможете контролировать. Начните с положения стоя, поднимите гантели над головой, удерживая напряженным пресс и повторяйте цикл.
Тяга двумя руками
Жим гантелей тренирует поясницу, ромбовидные мышцы и бицепсы, а также другие мышцы верхней части спины. Начните упражнение, стоя с ногами на ширине бедер, наклонитесь вперед, сохраняя нейтральную опору позвоночника и поднимите гантели до уровня плеч. Далее, вернитесь в исходное положение.
Бурпи
Бурпи — это взрывное упражнение для всего тела, которое прорабатывает многие группы мышц, в частности, мышц кора, квадрицепсов, ягодиц, икр, груди, плеч и т.д. Важно выполнять это упражнение в ритме, используя импульсы во время каждой фазы движения. Начинайте с положения стоя, переходите в планку, а затем прыгайте вверх, возвращаясь в исходное положение.
Ранее OBOZ.UA рассказал, как HIIT-тренировка помогает худеть.
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