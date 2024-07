10 HIIT-тренировок для начинающих: активность, которая поможет похудеть

HIIT (High-Intensity Interval Training) - это форма тренировок, которая включает в себя короткие интенсивные периоды активности, что является одним из самых эффективных методов для быстрого снижения веса. Суть метода заключается в коротких интенсивных упражнениях с периодами отдыха между ними.

В стремлении похудеть, выбирая этот тип тренировок, важно рационально подбирать упражнения, выполняя их соответственно разработанной технике, чтобы избежать травм и достичь максимальных результатов. В Eat This, Not That! поделились 10 HIIT-тренировками, которые подойдут новичкам.

Велосипед Airdyne

Этот велотренажер с подвижными ручками позволяет задействовать верхнюю и нижнюю части тела, тренируя тело без чрезмерной нагрузки на суставы и мышцы. В режиме высокоинтенсивной интервальной тренировки (HIIT) рекомендуется работать на максимум в течение 15-30 секунд, затем делать паузу для восстановления дыхания перед следующим подходом.

Канаты для кроссфита

Это упражнение помогает безопасно концентрироваться на верхней части тела и идеально подходит как для опытных спортсменов, так и для новичков. Канат может отличаться по весу и длине, а потому инвентарь можно легко подобрать в соответствии со своими параметрами. Чтобы выполнить упражнение, просто возьмите концы веревки и прыгайте так быстро, как вам удобно.

"Скользящие альпинисты"

Альпинисты – это отличная кардиотренировка, эффективно повышающая сердцебиение и способствующая здоровью сердца. Чтобы уменьшить нагрузку на колени и лодыжки, можно попытаться поставить обе стопы на скользящую доску или специальные диски. Займите позу для отжима, держа пресс напряженным и поочередно поднимайте колени к груди, имитируя спринтерский бег на месте.

Скакалка

Скакалка – это действительно мощный инструмент для снижения веса. Она эффективно сжигает калории и легка в использовании. Однако, надо помнить, что потеря ритма может остановить движение вперед, поэтому следует начинать упражнение с малых шагов, постепенно повышая продолжительность и интенсивность тренировок.

"Ползучий медведь"

Ползание – идеальное упражнение для любого уровня физической подготовки, которое почти не нагружает организм, укрепляет мышцы и улучшает кардио-выносливость. Такое упражнение можно выполнять где угодно. Для этого, встаньте на четвереньки, руки держите под плечами, а колени под бедра. Выполняйте небольшие шаги вперед, чередуя правую руку и левую ногу. При этом, вы должны держать бедра низко, а голову приподнятой.

Тренажер для гребли

Гребля – это отличная кардиотренировка для всего тела. Выполнять технику правильно легко. Оно не сильно нагружает тело, поскольку отсутствуют такие элементы как удары или вода. Чтобы выполнить упражнение, сядьте высоко, разверните грудь вперед, плечи должны быть сжаты, а ноги вытянуты. Пренебрегайте, возвращаясь в исходное положение в обратном направлении.

VersaClimber

Это кардиотренажер, эффективно сжигающий жир без нагрузки на суставы. Он похож на беговую дорожку для лазания или ползания, позволяющую с опорой тренировать все группы мышц.

Махи с гирями

Это упражнение укрепляет мышцы бедер, улучшает координацию и физическую форму. Выполнить ее следует в положении становой тяги с гирей перед вами на полу. Поднимите гирю между ногами, выполняя движения, словно толкаете ее вперед с взрывным движением бедер. Представляйте, что управляете гирей до цели перед собой.

A-Skips

A-Skips – это упражнение со скачками, которое помогает овладеть техникой спринтерского движения. Она способствует развитию силы в нижней части тела благодаря своим взрывным движениям с малой нагрузкой. Делать упражнение нужно быстро, выполняя энергичные прыжки, поднимая колени к груди, а локти держа изогнутыми под углом 90 градусов.

Толкание беговой дорожки

Бег на беговой дорожке с ручками может эффективно сжигать жир без нагрузки на суставы, что делает его отличной альтернативой другим упражнениям. Возьмитесь за ручки и бегите, толкая полотно назад, когда беговое полотно зафиксировано. Произведите короткие интервалы, отдохнув между ними, чтобы повысить эффективность тренировки.

