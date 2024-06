9 причины остановить тренировку: признаки переутомления

А знали ли вы, что переутомление может навредить вашему прогрессу? Безусловно, физические упражнения и регулярное посещение спортзала полезно для здоровья, однако чрезмерная тренировка может привести к снижению работоспособности, боли и дискомфорта.

Таким образом, ваши тренировки могут стать менее эффективными, а отдых не приносить облегчения в мышцах. Какие именно признаки свидетельствуют о переутомлении и почему не следует игнорировать сигналы вашего тела

Чрезмерная эмоциональность

Если эмоции заставляют вас плакать чаще или вы чувствуете себя подавленными, это может быть знаком, свидетельствующим о перетренированности. В это время следует разделить свои тренировки на различные аспекты, такие как равновесие, сила и ловкость, чтобы избежать перенапряжения.

Жажда

После чрезмерной тренировки вашему телу нужна не только вода, но и питательные вещества, которые необходимы для восстановления. Важно обеспечить себе достаточный сон и пить воду перед и во время тренировки, чтобы избежать истощения, а также поддержать оптимальную гидратацию. Кроме того, вы можете попробовать детокс-воду с добавлением мяты, киви или лимона.

Пропускаете дни отдыха

Дни отдыха - это правильная практика, которая позволит восстановить силы и улучшить свои результаты. Чтобы избежать стресса, следует после 4-5 дней тренировок предоставить своему телу случайный день отдыха, во время которого следует спать, гулять и позволить себе все, что откладывали на потом.

Неловкость

Когда вы устали после тренировок, вы можете наблюдать неуклюжесть в мелочах. Это может указывать на физиологический дисбаланс, особенно, если сопровождается другими симптомами перетренированности, такими как учащенное сердцебиение или потеря энергии. После 8 недель активных занятий, рекомендуется сделать перерыв на месяц, уменьшив интенсивность тренировок, чтобы позволить телу восстановиться.

Недостаток сна

Полноценный сон является ключевым фактором, который наряду с правильным питанием может помочь улучшить результат от тренировок. Кроме того, если вы не замечаете прирост мышц и потерю жира, это также является свидетельством истощения. Чтобы получать желаемый эффект от тренировок, прислушивайтесь к своему телу и старайтесь спать по 8 часов.

Нереалистичные цели

Вместо постоянного роста нагрузок, важно пересмотреть свои главные цели и определить, достигли ли вы их. Реалистичное планирование поможет установить время для восстановления и помочь тренироваться более эффективно. Важно осознать, что чрезмерные тренировки могут повредить не только физическое, но и психическое здоровье, а потому важно сохранять баланс и вовремя отдыхать.

Капризность

Признаки перетренированности не ограничиваются только физическими симптомами, они также могут проявляться в психологических проявлениях, таких как раздражительность и раздражительность. Если вы замечаете увеличенную раздражительность, возможно, стоит пересмотреть свои тренировки и сделать перерыв для восстановления. Вы можете тренироваться с командой или выполните активности, которые поднимут настроение, чтобы избавиться от негативных эмоций.

Вам становится скучно

Если вы устали от монотонных тренировок, стоит рассмотреть кросс-тренировку, которая включает разные виды активностей каждую неделю, чтобы сохранить интерес и проработать различные мышечные группы. Например, это может быть 2 дня бега, 2 дня силовых тренировок и 1 день велосипеда, с дополнительными днями отдыха. Чтобы преодолеть скуку и сохранить мотивацию, стоит поискать вдохновение, попробовать новые виды тренировок или перейти на менее интенсивные активности, такие как йога.

Плохое самочувствие

Если тренироваться длительное время без перерывов, вы можете почувствовать слабость что является признаком перенагрузки. Кортизол, гормон стресса, который активируется во время перетренировки, может влиять на иммунную систему и провоцировать проблемы с пищеварением. Именно поэтому, важно предоставить организму время отдохнуть для восстановления.

