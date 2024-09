10 упражнений на трицепс, которые избавят вас от дряблости в руках. Видео

Если беспокоит дряблость рук, вероятно вам следует сосредоточиться на упражнениях для трицепса. Такая тренировка поможет укрепить мышцы и подтянуть руки, улучшив не только их вид, но и общую силу верхней части тела.

Включите в свою программу тренировок 10 эффективных упражнений для трицепсов от Eat This, Not That. Постепенно увеличивайте вес и соблюдая правильную форму, чтобы уменьшить жир на руках.

Трицепсы

Наклоны на трицепс эффективно тренируют руки, плечи и грудную клетку. Для этого сядьте на край скамьи, держитесь за бока, опустите бедра вниз, а затем поднимитесь. Выполните 3 подхода по 12-15 повторений для укрепления мышц рук.

Жим лежа с более близким хватом

Жим лежа плотным хватом эффективно тренирует трицепсы, увеличивая их размер и силу. Лягте на скамью, возьмитесь за штангу руками на ширине плеч, опустите ее до груди и поднимите назад. Выполните 4 подхода по 10-12 повторений для развития трицепсов и укрепления верхней части тела.

Разгибание трицепса над головой

Такое упражнение эффективно изолирует трицепсы, в частности длинную головку мышцы, для улучшения их четкости. Для этого встаньте или сядьте, держа гантель над головой обеими руками. Опустите ее за голову с локтями возле ушей. Выполните 3 подхода по 12-15 повторений для оптимального результата.

Трицепс с отдачей

Для накачивания трицепсов используйте гантели, держа руки вытянутыми назад и сжав мышцы вверху. Выполняйте 3 подхода по 15-20 повторений.

Бриллиантовые отжимания

Бриллиантовые отжимания направлены на тренировку трицепса и внутренней части груди, улучшая их силу и четкость. Примите положение отжимания с руками, сведенными вместе в форме ромба. Опустите грудь к рукам и отожмитесь вверх. Выполняйте 3 подхода по 12-15 повторений.

Отжимания на трицепс со скакалкой

Отжимания на трицепс на тросовом тренажере эффективно изолирует трицепс. Для выполнения упражнения закрепите веревочную ручку на кабельной машине, возьмите ее обеими руками и толкайте вниз, держа локти близко к телу. Выполняйте 4 подхода по 15-20 повторений.

Разгибание рук лежа

Жим от черепа нацелен на длинную головку трицепса, улучшая рельефность и силу плеча. Чтобы выполнить упражнение, лягте на скамью, держа гриф на ширине плеч. Опустите его ко лбу, а затем поднимите назад. Выполните 3 подхода по 12-15 повторений для достижения оптимальных результатов.

Растяжка на трицепс со скакалкой над головой

Разгибание трицепса над головой помогает развить силу и гибкость. Выполняйте упражнение с канатом на тросовом тренажере, поднимая руки над головой и опуская их за голову. Рекомендуется выполнить 3 подхода по 12-15 повторений.

Алмазный жим на трицепс

Чтобы улучшить рельефность внутренней части рук, попробуйте алмазный жим на трицепс. Лягте на спину, держите гантель образуя ладонями форму ромба и поднимите ее вверх. Затем, опустите гантель к груди и снова поднимите. Выполняйте 3 подхода по 15-20 повторений для максимального эффекта.

Отжимание на трицепс обратным хватом

Жим штанги на трицепс обратным хватом нацелен на медиальную и латеральную головки трицепса, благодаря чему мышцы тренируются всесторонне. Держите штангу ладонями вверх и опускайте ее, разгибая руки до конца. Выполняйте 4 подхода по 12-15 повторений для эффективной проработки трицепса.

