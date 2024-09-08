10 упражнений на трицепс, которые избавят вас от дряблости в руках. Видео
Если беспокоит дряблость рук, вероятно вам следует сосредоточиться на упражнениях для трицепса. Такая тренировка поможет укрепить мышцы и подтянуть руки, улучшив не только их вид, но и общую силу верхней части тела.
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Трицепсы
Наклоны на трицепс эффективно тренируют руки, плечи и грудную клетку. Для этого сядьте на край скамьи, держитесь за бока, опустите бедра вниз, а затем поднимитесь. Выполните 3 подхода по 12-15 повторений для укрепления мышц рук.
Жим лежа с более близким хватом
Жим лежа плотным хватом эффективно тренирует трицепсы, увеличивая их размер и силу. Лягте на скамью, возьмитесь за штангу руками на ширине плеч, опустите ее до груди и поднимите назад. Выполните 4 подхода по 10-12 повторений для развития трицепсов и укрепления верхней части тела.
Разгибание трицепса над головой
Такое упражнение эффективно изолирует трицепсы, в частности длинную головку мышцы, для улучшения их четкости. Для этого встаньте или сядьте, держа гантель над головой обеими руками. Опустите ее за голову с локтями возле ушей. Выполните 3 подхода по 12-15 повторений для оптимального результата.
Трицепс с отдачей
Для накачивания трицепсов используйте гантели, держа руки вытянутыми назад и сжав мышцы вверху. Выполняйте 3 подхода по 15-20 повторений.
Бриллиантовые отжимания
Бриллиантовые отжимания направлены на тренировку трицепса и внутренней части груди, улучшая их силу и четкость. Примите положение отжимания с руками, сведенными вместе в форме ромба. Опустите грудь к рукам и отожмитесь вверх. Выполняйте 3 подхода по 12-15 повторений.
Отжимания на трицепс со скакалкой
Отжимания на трицепс на тросовом тренажере эффективно изолирует трицепс. Для выполнения упражнения закрепите веревочную ручку на кабельной машине, возьмите ее обеими руками и толкайте вниз, держа локти близко к телу. Выполняйте 4 подхода по 15-20 повторений.
Разгибание рук лежа
Жим от черепа нацелен на длинную головку трицепса, улучшая рельефность и силу плеча. Чтобы выполнить упражнение, лягте на скамью, держа гриф на ширине плеч. Опустите его ко лбу, а затем поднимите назад. Выполните 3 подхода по 12-15 повторений для достижения оптимальных результатов.
Растяжка на трицепс со скакалкой над головой
Разгибание трицепса над головой помогает развить силу и гибкость. Выполняйте упражнение с канатом на тросовом тренажере, поднимая руки над головой и опуская их за голову. Рекомендуется выполнить 3 подхода по 12-15 повторений.
Алмазный жим на трицепс
Чтобы улучшить рельефность внутренней части рук, попробуйте алмазный жим на трицепс. Лягте на спину, держите гантель образуя ладонями форму ромба и поднимите ее вверх. Затем, опустите гантель к груди и снова поднимите. Выполняйте 3 подхода по 15-20 повторений для максимального эффекта.
Отжимание на трицепс обратным хватом
Жим штанги на трицепс обратным хватом нацелен на медиальную и латеральную головки трицепса, благодаря чему мышцы тренируются всесторонне. Держите штангу ладонями вверх и опускайте ее, разгибая руки до конца. Выполняйте 4 подхода по 12-15 повторений для эффективной проработки трицепса.
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