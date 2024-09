10 упражнений для поддержания силы и энергии. Видео

Если вы чувствуете, что вам не хватает энергии для выполнения ежедневных задач, вам следует добавить немного утренней физической активности. В частности, вместо кофеина на завтрак делайте активные упражнения, которые повышают настроение, снижают усталость и помогают контролировать вес.

Начните день со здорового заряда энергии благодаря этим 10 упражнениям от Eat This, Not That. Они помогут улучшить силу в мышцах и сжигать больше лишнего жира для поддержания формы и красоты тела.

Приседания с гантелями

Для этого приседания, держите одну гантель вертикально перед грудью. Приседайте, пока бедра не станут параллельными полу, а затем поднимитесь на четверть пути, опуститесь и снова встаньте, активируя квадрицепсы и ягодицы. Выполните 12-15 повторений.

Румынская становая тяга с гантелями

Для выполнения румынской становой тяги с гантелями возьмите их в обе руки и расположите перед собой. Слегка согните колени, оттолкните бедра назад, опуская гантели вдоль бедер, пока не почувствуете растяжение подколенного сухожилия. Затем вернитесь в исходное положение, сжимая ягодицы. Повторите 10-12 раз.

Кабельные ряды сидячие

Сядьте на тренажер с навесным оборудованием и поставьте ноги на подножку. Вытяните ручку, отводя локти назад к бедрам, сжимая спину. Выполните 10-12 повторений, хорошо растягивая лопатки между подходами.

Тяга верхнего блока

Начните с растяжки, держа штангу на ширине плеч, ладонями от себя. Наклонитесь назад, тяните штангу к грудине локтями, сжимая мышцы. Возвращаясь, сопротивляйтесь и поднимайте лопатки, чтобы хорошо растянуться. Выполните 10-12 повторений.

Жим гантелей лежа

Лягте на скамью, взяв гантели в обе руки и положите их на бедра. Вытяните руки, прижимая гантели к телу, а затем опустите их, отводя плечи назад и вниз. Выполните 8-9 повторений, сжав грудные мышцы и трицепсы в верхней части движения.

Жим гантелей от плеч

Начните жим плеч с гантелями, расположив гантели на плечах так, чтобы ладони были расположены напротив друг к другу. Напрягите корпус и сожмите ягодичные мышцы, поднимая гантели вверх, а затем контролируйте их опускание. Выполните 10 повторений.

Раздельные приседания с гантелями

Возьмите гантели в обе руки и встаньте в шахматную позицию, поставив одну ногу вперед, а другую - назад. Во время выполнения упражнения опуститесь, пока колено не коснется пола, а затем поднимите вес через переднюю пятку, активируя четырехугольники и ягодицы. Выполните 12 повторений для каждой ноги.

Пуловер с гантелями

Ложитесь на спину на скамье или коврике, держа по гантели в каждой руке над собой. Слегка согнув локти, тяните вес назад, пока не почувствуете растяжку в латах, а затем верните в исходное положение. Выполните 12 повторений.

Отжимания

Примите позу для отжиманий с прямой спиной и плечами над запястьями. Опуститесь, сгибая локти, пока грудь почти не коснется пола, а затем поднимитесь назад, сосредоточившись на трицепсах и груди. Выполните от 10 до 15 повторений.

Обратные скручивания

Лягте на спину, держа нижнюю часть спины ровной. Поднимите ноги назад к туловищу, активируя пресс, а затем медленно опустите их на пол, сохраняя напряжение. Выполняйте 10-15 повторений.

