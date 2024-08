7 советов для плоского живота: что сделать, чтобы улучшить свою форму на утро

Что может быть лучше бодрого утра и возможности надеть любимую одежду на размер меньше, чем обычно? Хотя это может показаться маловероятным, однако некоторые действия перед сном действительно могут помочь улучшить ваше самочувствие и уменьшить объемы в теле на утро.

Даже если значительная потеря веса требует времени и усилий, такие быстрые результаты могут быть важными для поддержания мотивации и улучшения вашего настроения. Предлагаем ознакомиться с советами от Eat This, Not That, которые помогут ускорить похудение.

Приготовьте смузи из растительного белка

Веганские протеиновые напитки могут быть отличной альтернативой традиционным коктейлям, поскольку они не содержат химических добавок, которые могут вызвать вздутие живота. Они помогают снизить вес, контролировать аппетит и наращивать мышцы, не вызывая дискомфорта. Используйте их как вкусную закуску без побочных эффектов.

Выпейте вкусный эликсир

Начните день с большого стакана воды с лимоном, апельсином или грейпфрутом. Цитрусовые содержат антиоксидант D-лимонен, который помогает выводить токсины и улучшает работу кишечника. Поэтому, старайтесь выпивать не менее 8 стаканов такого лимонада к вечеру.

Съешьте рыбу

Выбирайте холодноводную рыбу, например, дикий лосось, что способствует повышению метаболизма и эффективной борьбе с жиром. Однако, избегайте выращенного лосося, поскольку он содержит значительно больше жирных кислот омега-6, которые могут способствовать воспалениям. Выбор правильной рыбы поможет улучшить здоровье сердца и поддержать общее здоровье.

Не забудьте об орехах

Орехи содержат много жира, который необходим для организма. В частности, небольшая порция мононенасыщенных жиров может помочь сохранить сытость и избежать переедания. Используйте порции с контролируемым калорийным содержанием, чтобы не превысить норму, например 100-калорийные упаковки целого миндаля или кешью.

Добавьте фрукты в рацион питания

Сухофрукты являются хорошим источником клетчатки и питательных веществ, но они могут вызвать газы у людей с мальабсорбцией фруктозы. Во избежание неприятных симптомов лучше выбирать свежие косточковые фрукты, цитрусовые или ягоды. Они также прекрасно подходят для похудения.

Правильное миндальное молоко

Миндальное молоко подходит для людей с чувствительностью к лактозе. Однако, изучайте состав продукта и старайтесь выбирать молоко без каррагинана, чтобы избежать возможных желудочных проблем, таких как вздутие.

Консервы

Консервированный суп или другие продукты в банках могут содержать много натрия, что приводит к задержке воды и временному увеличению веса. Например, консервированный перец чили может иметь более 800 миллиграммов натрия на порцию. Старайтесь потреблять менее 500 миллиграммов натрия на порцию, чтобы избежать повышения артериального давления и вздутия живота.

