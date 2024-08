Фитнес-привычки, вызывающие усталость в мышцах: чего не следует делать в зале

С возрастом важно поддерживать физическую форму, регулярно тренируясь и не пропуская занятия. Если вы уже активно занимаетесь спортом, это определенно замечательно, однако есть несколько привычек, которые могут привести к усталости мышц.

В Eat This, Not That! составили список из 4 самых распространенных ошибок в тренировках, которые могут влиять на вашу энергию. Ознакомьтесь с ними, чтобы никогда не делать этого в зале.

Не включаете кардио средней интенсивности

Даже если вы занимаетесь силовыми тренировками, не забывайте об аэробных упражнениях. Добавьте кардио в свой распорядок, чтобы улучшить выносливость и уменьшить усталость мышц. Начните с двух-трех 30-минутных тренировок в среднем темпе для постепенного повышения выносливости.

Выполняете меньшее количество повторений

Для наращивания и поддержания мышц нужно поднимать больше веса. Однако также важно выполнять упражнения с большим количеством повторений, так как если вы тренируетесь только с меньшим количеством повторений, это может усложнить выполнение упражнений, требующих длительного напряжения. Увеличение повторений до 10-15+ улучшит вашу выносливость и поможет избежать быстрой усталости.

Не тренируете ноги

Одна из распространенных ошибок в фитнесе – сосредоточение на верхней части тела и полное игнорирование ног. Это вредно, потому что ноги составляют половину вашего тела. Учтите, что бег или ходьба не заменяют силовые тренировки для ног, поэтому включайте упражнения на ноги, такие как приседания, выпады и разделенные приседания.

Игнорируете силовые и интервальные тренировки

С возрастом уменьшается аэробная форма, мышечная выносливость и сила. Чтобы компенсировать это, включайте в тренировку силовые и интервальные упражнения. Начните с плиометрических упражнений, а затем переходите к коротким интервальным тренировкам на кардиотренажере.

