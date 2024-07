5 ежедневных привычек, которые помогут избавиться от жира на животе

Говоря о похудении стоит помнить, что потеря веса - это только начало пути, так как дальше нужно удержать вес в долгосрочной перспективе. В этом случае, изменения в рационе и переосмысление своих пищевых привычек, может помочь не только определить правильный курс, но и понять, какие ежедневные действия провоцируют появление лишних килограммов.

По данным Harvard Health Publishing, чрезмерный висцеральный жир может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, включая диабет 2 типа, рак молочной железы и сердечно-сосудистые заболевания. В Eat This, Not That! собрали некоторые привычки, которые помогут соблюдать сбалансированное питание, активный образ жизни и регулярные силовые тренировки для снижения висцерального жира.

Ограничьте потребление калорийных и сладких напитков

Сладкие лакомства и напитки, хотя и вкусные, однако не приносят пользы вашему здоровью. Кроме того, они способствуют накоплению жира в животе и вокруг сердца. Для похудения рекомендуется соблюдать баланс между потребляемыми и расходуемыми калориями. Таким образом, чтобы эффективно контролировать вес, нужно тратить больше энергии, чем вы потребляете.

Добавьте в рацион больше фруктов и овощей

Употребление достаточного количества фруктов и овощей важно для здоровья, поскольку пищевые волокна помогают поддерживать вес, уменьшают риск развития диабета и сердечных заболеваний, а также предотвращают запоры. Исследование, опубликованное в Nutrients, показывает, что увеличение потребления овощей связано со снижением риска набора веса и ожирения.

Найдите цель и составьте план действий

Эффективные стратегии похудения зависят от мышления, в частности, саморегуляции, самоумеренности и самоэффективности. Обзор Obesity Reviews подтверждает, что здоровое питание и физические упражнения важны, но сосредоточенность на целях и внутренняя мотивация являются ключевыми для долгосрочного успеха и эффективного похудения.

Гордитесь собой

Во время похудения у людей может возникать чувство стыда или вины из-за строгих ограничений и их неустойчивости. Ключом к здоровой потере веса является изменение мышления на более доброжелательное отношение к себе и гордость за собственные достижения.

Чувствуйте комфорт во время ограничений

Эксперты Harvard Health Publishing считают, что облегчение ощущения дискомфорта может помочь в контроле веса. Исследования показывают, что иногда чувство голода, изменение стрессовых привычек и сопротивление, относительно желания съесть конкретную пищу, могут способствовать здоровому поддержанию веса. Кроме того, важно не доводить себя до нездорового предела и всегда прислушиваться к своему телу, доверяя собственным ощущениям.

