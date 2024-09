10 вещей, которые помогут сохранить здоровье сердца: о чем говорят кардиологи

Чтобы поддержать здоровье сердца, рекомендуется употреблять продукты с ненасыщенными жирами и клетчаткой. Также, регулярно занимайтесь физической активностью, контролируйте уровень стресса и уделяйте внимание качеству своего ежедневного сна.

Кроме того, вам следует как можно раньше отказаться от вредных привычек и начать следить за уровнем холестерина, чтобы снизить возможный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Что еще по мнению кардиологов может улучшить здоровье сердце, рассказали в Eat This, Not That.

Двигайтесь всем телом

Начните ежедневно увеличивать количество шагов, двигаясь больше, чем вчера. Отслеживайте шаги, чтобы улучшить свою мотивацию и сделайте ежедневную ходьбу своим привычным челленджем.

Откажитесь от сигарет

Курение вредно для здоровья, поскольку увеличивает риск развития рака, болезней сердца и инсультов. Рекомендуется обратиться к врачу для получения плана по отказу от курения.

Ешьте свежие фрукты и овощи

Добавляйте больше свежих фруктов и овощей в рацион для получения важных питательных веществ. В частности, добавьте в рацион авокадо, которое полезно для сердца и содержит здоровые жиры, что поможет поддерживать нормальный уровень холестерина.

Внесите изменения в образ жизни

Основной акцент следует делать на здоровом образе жизни, что необходимо для поддержания нормального веса. Помните что набор мышечной массы вместо висцерального жира улучшает здоровье и помогает снижать риск хронических заболеваний.

Отдыхайте

Если вы часто чувствуете усталость после обеда, храпите или имеете головные боли, это могут быть признаки апноэ сна. Это состояние может негативно влиять на здоровье сердца, а потому важно своевременно обратиться к врачу. Помните, что самолечение без консультации специалиста не рекомендуется и может навредить вашему здоровью.

Будьте более социальными

Социальное общение положительно влияет на ум, тело и сердце. Общайтесь с друзьями, гуляйте или занимайтесь спортом вместе для укрепления здоровья. Это помогает поддерживать сердце в тонусе и улучшает настроение и общее самочувствие.

Следите за артериальным давлением

Следите за артериальным давлением и регулярно измеряйте его дома. Для контроля давления ешьте больше фруктов и овощей, в частности авокадо. Это поможет улучшить вес, уровень холестерина и давление.

Смейтесь

Смех действительно может быть полезен для здоровья. Исследования показывают, что он помогает уменьшить воспаление и улучшить здоровье сердца. Попробуйте посмотреть комедию или провести время с другом для улучшения настроения и общего самочувствия.

Ходите по улице

Время на свежем воздухе чрезвычайно полезно для здоровья. Оно способствует более активному движению и общему улучшению самочувствия. Старайся чаще проводить время на улице, если у вас есть такая возможность и наслаждайтесь солнечными лучами.

Радуйте себя мелочами

Ваши мечты и стремления помогают поддерживать мотивацию и придают ощущение наслаждения тогда, когда вы достигаете желаемого. Возможно, вы ждете путешествие или вкусную еду, и в то время, когда вы это получаете, такие приятные моменты помогает повысить ваше счастье.

