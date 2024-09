Полезные привычки, которые могут улучшить здоровье сердца: совет от кардиолога

Лишний вес, диабет, курение, нездоровое питание и отсутствие физической активности - это те опасные факторы, которые негативно влияют на работу сердечно-сосудистой системы. Чтобы улучшить здоровье и укрепить сердце, стоит добавить полезных привычек в свой распорядок.

Кардиологиня и основательница из американской клиники превентивной кардиологии близ Миннеаполиса в штате Миннесота Элизабет Клодас поделилась с Eat This, Not That! советами, которые помогут избежать факторов, приводящих к болезням сердца. Следуйте этим советам от кардиолога, чтобы улучшить свое здоровье.

Главная вещь, которую ежедневно делает кардиолог

Для здоровья сердца важно питаться полноценно и разнообразно. Выбирай цельную, преимущественно растительную пищу: бобовые, цельное зерно, овощи, фрукты, орехи и семена. Дополняйте рацион рыбой, яйцами, а также греческим йогуртом с низким содержанием жира, а мясо и сыр лучше употреблять редко или вовсе избегать.

Связь сбалансированного питания со здоровьем сердца

Доктор Клодас объясняет, что пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями или риском их возникновения часто не хватает клетчатки, жирных кислот омега-3, антиоксидантов и растительных стеролов. А потому важно добавить эти компоненты в свой рацион, чтобы поддержать общее здоровье сердца.

"Клетчатка и растительные стеролы уменьшают всасывание холестерина, омега-3 жирные кислоты помогают снизить уровень триглицеридов и предотвращают образование тромбов, тогда как антиоксиданты борются со свободными радикалами и воспалением, которые являются ключевыми факторами, способствующими образованию бляшек", - говорит Элизабет Клодас.

Поэтому, следите за тем, что вы потребляете и делайте выбор в пользу полезных продуктов. Уменьшайте потребление транс-жиров, чтобы поддерживать низкий уровень холестерина. Это поможет улучшить здоровье сердца и снизить риск сердечного приступа или инсульта.

