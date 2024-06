10 вещей, которые сделают вас толще: от чего следует отказаться, чтобы сохранить формы

Ученые обнаружили, что ожирение и хронические заболевания могут усиливаться из-за того, как мы обустраиваем наши дома и относимся к жизни. Однако, изменить это и улучшить жизнь можно, если воспользоваться некоторыми простыми советами и внести несколько простых изменений в свое окружение.

Итак, от чего следует отказаться, чтобы улучшить здоровье и похудеть? Об этом рассказали в Eat This, Not That!

Избавьтесь от триггерных продуктов

Наличие в шкафу пачки чипсов, конфет или печенья - это весомый риск сорвать свою диету и программу здорового питания. Избавьтесь от этих продуктов, чтобы избежать соблазна и набрать лишние калории.

Не пропускайте слишком много света в спальню

Все больше исследований показывают связь между хорошим сном и здоровым весом. Новое исследование в American Journal of Epidemiology показало, что люди, которые спят в самых темных комнатах, имеют на 21% меньше шансов на ожирение. Это связано с мелатонином, который регулирует сон и способствует похудению.

Кофейные привычки

После 10 утра стоит ограничить потребление кофейных напитков. Исследование в Journal of Agricultural and Food Chemistry свидетельствует, что слишком много кофеина может привести к резистентности к инсулину и увеличению накопления жира. Кроме того, когда в 3 часа появится спад энергии, лучше отправиться на прогулку или тренировку для восстановления сил.

Гаджеты в спальне

Чем больше гаджетов в спальне, тем выше риск ожирения у детей. Исследование в Pediatric Obesity показало, что дети с электронными устройствами в комнате имеют большую вероятность избыточного веса.

"Не те" люди

Ты то, что ты ешь, но также и то, с кем ты общаешься. Новые исследования показывают, что наши социальные сети влияют на наше здоровье и вес. Исследование 2007 года показало, что вероятность ожирения возрастает на 57% если ваш друг страдает ожирением, поэтому важно общаться с активными и здоровыми людьми.

Не тот цвет и размер посуды

Замените большие тарелки на меньшие. Такими образом, визуально вам будет казаться, что порции достаточные, а потому вы не будете переедать, потребляя ровно столько, сколько вам действительно нужно. Кроме того, исследование из Корнельского университета показало, что цвет посуды имеет влияние на то, сколько пищи вы сможете съесть. В частности, те кто ел из белых тарелок, съедали на 22% больше тех, кто ел из красной посуды.

Фрукты в холодильнике

Чем дальше от вас еда, тем меньше шансов ее съесть. Именно поэтому не прячьте фрукты в холодильник, чтобы всегда иметь их в пределах своего поля зрения. Таким образом, вы сможете съесть их вовремя, пока они свежие.

Высокая температура в комнате

Уменьшение отопления зимой может помочь нам бороться с жиром на животе, пока вы спите. Таким образом вы стимулируете организм использовать собственные запасы, чтобы обеспечить телу тепло, а потому можете худеть просто во время сна.

Тусклый свет утром

Люди, которые недосыпают и получают меньше солнечного света утром имеют более низкую концентрацию лептина, гормона, который заставляет нас чувствовать себя сытыми. Откройте шторы и дайте себе насладиться утренним солнцем.

Слишком много экранов

Телевизор способен отвлекать и задерживать людей вокруг себя. Избавьтесь от него, чтобы меньше времени проводить на кухне и не концентрировать на нем внимание во время важных дел.

