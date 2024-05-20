Убираем сахар и начинаем худеть: с каких продуктов начать

Больше всего подсластителей, красителей и других добавок содержится в обработанных и упакованных пищевых продуктах. Поэтому следует потреблять больше натуральных и цельных продуктов, таких как фрукты, овощи, зерновые и бобовые, которые не обрабатываются и не содержат искусственных сахаров или добавок.

Это ведь может помочь сбросить вес, снизить риск развития диабета, улучшит здоровье сердца и кожи. Какие продукты нужно исключить, чтобы избавиться от лишнего веса, пишет OBOZ.UA.

Попрощайтесь с наполненными сахаром напитками

Ограничьте потребление напитков, содержащих сахар, особенно газированных, таких как кола, энергетические и спортивные напитки. Выбирайте здоровые напитки с низким содержанием сахара, такие как натуральный фруктовый сок, несладкий чай и кофе.

Читайте этикетки

Внимательно изучайте этикетки продуктов, ведь на них указано содержание сахара. Проверяйте наличие сахара в пищевых продуктах перед покупкой. Избегайте фаст-фудов и обработанных продуктов, загруженных сахаром, и планируйте свое питание заранее, чтобы уменьшить потребление сахара.

Ешьте больше цельной пищи

Обработанные и упакованные продукты часто содержат большое количество подсластителей, красителей и других добавок. Поэтому важно потреблять больше натуральных и цельных продуктов, таких как фрукты, овощи, зерновые и бобовые, которые не подвергаются обработке и не содержат искусственных сахаров или добавок. Включайте все больше цельных продуктов в ежедневный рацион, чтобы снизить потребление сахара и улучшить общее здоровье.

Уменьшение количества сахара в рационе способствует улучшению общего здоровья и самочувствия. Используйте эти простые советы, чтобы сделать свой рацион более полезным и здоровым.

Ранее OBOZ.UA рассказал, можно ли детям употреблять сахар.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.