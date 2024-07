10 вредных привычек наших друзей, из-за которых мы толстеем

А знали ли вы, что ожирение может распространяться по социальной сети быстрее, чем вирусные видео? Участники исследования, у которых был друг с ожирением, имели более высокий риск также приобрести эту проблему.

Таким образом, ученые считают, что социальный контекст может влиять на образ жизни, включая питание и физическую активность, а потому важно сохранять баланс между социальной средой и здоровыми привычками для снижения риска ожирения. В Eat This, Not That! поделились, какое поведение наших друзей может служить плохим примером и провоцировать ожирение.

Есть в большой компании

Когда мы едим с близкими людьми, мы потребляем на 44% больше еды, чем когда обедаем наедине. По результатам исследования, опубликованного в журнале Nutrition, обед с большим количеством человек ассоциировался с увеличением количества потребленной пищи. В частности, застолье с более 8 лицами увеличивает количество потребленной пищи до 96%. Кроме того, чтобы предотвратить переедание и определить правильный курс, следует сделать заказ раньше всех, задавая настроение вашего вечера.

Близкий друг, который худой от природы

Когда вы проводите время с другом, который легко сохраняет худую фигуру, вероятно, вы также начнете переедать. Исследование из Journal of Consumer Research показало, что студенты колледжа, которые смотрели фильм или гуляли вместе с друзьями, что имеют особые метаболические свойства, склонны следовать их примеру и есть значительно больше, чем обычно.

Преданность любимым и близким

Наше окружение напрямую влияет на наше пищевое поведение. Кроме того, ваши отношения могут влиять на ваши пищевые привычки, о чем свидетельствует исследование в Американском журнале общественного здравоохранения. Оно показало, что пары и близкие друзья имеют наибольшее влияние на то, что вы едите, особенно когда речь идет о выпивке и перекусах.

Оставаться на связи

Эксперты по здравоохранению выражают обеспокоенность относительно длительного пребывания в социальных сетях вместо активных занятий. Исследования из университета Ольстера показали, что студенты, которые тратят больше времени общения с друзьями в Facebook, меньше занимаются физическими упражнениями. Особенно это касается общения в сетях перед сном, что может способствовать избыточному весу.

Встречи, связанные с алкоголем

Выпивать во время дружеских встреч не является проблемой, но частые вечеринки могут способствовать увеличению веса. Исследование из Университета в Сан-Франциско показало, что большие группы побуждают к потреблению больше напитков за час. Кроме того, дополнительные калории от алкогольных миксов и закусок также могут чрезмерно накапливаться, особенно когда алкоголь приглушает вашу способность контролировать свои действия. Стоит отметить, что алкогольные вечера могут продолжаться до поздней ночи, однако, недостаточный сон может влиять на объемы и увеличение жира на животе. Таким образом, чтобы уменьшить тягу к нездоровой пище и предотвратить набор веса следует спать 6-8 часов в сутки.

Друзья тяжелее вас и не занимаются спортом

Если для ваших друзей интереснее посещать развлекательные заведения, чем спортзал, то вероятно вы можете последовать их примеру во время совместного досуга. Исследование из Университета Абердина показало, что активность с друзьями побуждает людей к более интенсивным тренировкам, поэтому старайтесь окружать себя людьми, которые помогут поддерживать вашу физическую форму и сжигать больше калорий. Кроме того, взаимодействие с друзьями, которые имеют более высокий показатель массы тела и нездоровые привычки, может повлиять на ваш пищевой выбор и физическую активность. Поддерживая дружбу, не забывайте отстаивать свои цели в здоровом образе жизни.

Не поддерживают вас

На пути к изменениям людям необходимо получать поддержку от своего ближайшего окружения. При этом важно сообщать друзьям о своих целях и убедиться, что они понимают ваши стремления. Однако, если после этого вы не чувствуете поддержки, возможно вам стоит присмотреться к своему окружению.

Плохие пищевые привычки и давление

"Давай, один десерт тебя не убьет" - это только один пример социального давления, которое может привести к чрезмерному потреблению пищи и увеличению веса. Особенно это важно, когда вы окружены друзьями или коллегами, которые подталкивают вас к таким поступкам.

Возмущены вашим успехом

Если вы замечали, что один из ваших друзей пытается мешать вам в достижении целей, вероятно, это связано с их завистью. Когда люди чувствуют неуверенность и зависть к вашему прогрессу, они могут непреднамеренно попытаться вас сбить с курса, что может подорвать ваши усилия. Важно отмежеваться от негативных влияний и решительно поддерживать свои здоровые привычки, даже если это означает прекращение общения с такими друзьями на время достижения вашей цели.

Есть вместе с коллегой

Если ваш коллега стал вам лучшим другом, который делает ваши дни ярче, он также способен повлиять на вашу диету. Исследования показали, что обеды с сотрудниками в ресторане часто приводят к большому количеству потребленных калорий, повышенному уровню натрия и холестерина, а потому рассмотрите более здоровые альтернативы для перекуса, например как еду на вынос.

