15 привычек, которые помогут правильно худеть, без угрозы здоровью

Пожалуй, каждый в своей жизни хотя бы несколько раз пытался придерживаться диеты, однако бросал ее не достигнув своей цели. Обычно, такие диеты с самого начала обречены на провал, потому что вместо принятия полезных привычек в свой ритм жизни, они концентрируются на исключении пищи из рациона.

Такой принцип не способен поощрить человека принять здоровые пищевые привычки и может вызвать чувство лишения и разочарования, что ведет к возвращению веса. Почему важно понимать важность, "как есть" вместо "что съесть", рассказали в Eat This, Not That!

Не ужинайте поздно вечером

Поздно ужинающие люди имеют больше шансов набрать вес. Проблема связана не с ухудшением метаболизма, а из-за переедания и выбора нездоровой пищи. Такие продукты не только добавляют килограммы, но и могут затруднять засыпание, а достаточный сон важен для похудения.

Вознаграждайте себя не едой

Вместо того, чтобы баловать себя за проделанную работу или за диетические достижения, лучше потратить средства на что-то материальное, но не съедобное. Например, купите новую одежду, аксессуары или абонемент на последующие месяцы в спортзале.

Не отвлекайтесь когда едите

В исследовании о "Качестве и предпочтениях еды", эксперты предупреждают, что отвлечение во время еды может блокировать сигналы насыщения, что приводит к перееданию. Поэтому, чтобы похудеть, рекомендуется остановить просмотр телевизора или прослушивание музыки во время еды.

Старайтесь готовить самостоятельно

Хотя иногда есть соблазн купить какие-то готовые блюда или посетить заведение общественного питания, чтобы не тратить время на приготовление - старайтесь этим не злоупотреблять. Готовя блюда самостоятельно, вы можете контролировать процесс, добавлять к блюдам только необходимое количество соли и даже сокращать калории.

Заказывайте обед заранее

Если вам все же необходимо купить что-нибудь на обед, заказывайте еду утром и тщательно изучите ее составляющие. Исследование Университета Пенсильвании и Карнеги-Меллона показало, что люди, заказывавшие обед заранее, выбирали блюда в среднем на 109 калорий меньше, чем те, кто заказывал на ближайшее время.

Не ешьте в спальне

Не ешьте в постели и не отвлекайтесь на телевизор тогда, когда вы едите. Таким образом вы рискуете ухудшить качество своего сна и свести на нет диету. Кроме того, если вы приучите себя, что спальня является местом для сна, а не для еды, вы сможете легче засыпать.

Калории нужно есть, а не пить

Исследование в American Journal of Clinical Nutrition показало, что люди потребляют больше калорий с жидкостями, чем с твердой пищей. Жевание и физический акт пищи помогают контролировать аппетит лучше чем питье, поэтому добавляйте густые ингредиенты в свои полосы для большей сытости.

Уберитесь в шкафах

На время диеты вам следует избавиться от тех запасов, которые уже есть, чтобы правильно отрегулировать свой новый рацион. Таким образом, вам следует избавиться от того, что несет опасность фигуре и заменить эту пищу на полезные и питательные аналоги.

Ешьте тщательно и медленно

Вашему желудку нужно около 20 минут, чтобы сообщить мозгу о сытости, а потому быстрое питание вредно. Чтобы избежать переедания, откладывайте вилку после каждого кусочка, тщательно жуйте и делайте паузы для общения. Вы начнете чувствовать сытость, когда будете есть медленнее.

Спрашивайте себя, действительно ли вы голодны

Когда вас окружает доступная еда, вам труднее отказать себе и чаще хочется что-нибудь съесть. Однако, наличие пищи не говорит о ее необходимости, а потому спросите себя: "Действительно ли я голоден?" и проверьте себя, выпейте стакан воды. Согласно исследованию от Physiology & Behavior, около 60% людей путают жажду голода.

Проверяйте пищу на содержание белков, клетчатки и здоровых жиров

Когда вы начнете рассматривать пищу как топливо, вы поймете, насколько много перекусов излишни. Перед каждым приемом пищи спрашивайте себя: "Где мой белок, клетчатка и здоровые жиры?". Эти макронутриенты повышают уровень насыщения и помогают избегать переедания.

Берите с собой здоровые закуски и воду

Сытные закуски и вода – это то, что поможет вам поддерживать стабильный уровень сахара в крови и сохранять чувство сытости. Таким образом, можно предотвратить накопление лишнего жира и употребление высокоэнергетической пищи после периодов голода.

Ешьте вовремя

У людей, которые живут в нестабильной среде, чаще появляются вредные пищевые привычки. Если ваш рабочий график может трансформироваться ежедневно, трудно придерживаться строгого расписания. А потому рекомендуется установить ритуалы приема пищи, например, завтракать или ужинать с семьей за столом.

Не пейте напитки с "нулевой калорийностью"

Если вы до сих пор верите тому, что написано на этикетке ваших любимых напитков, стоит пересмотреть свои убеждения. Замена сахара на бескалорийные подсластители не поможет вам похудеть, а наоборот – могут вызвать переедание. Также они могут способствовать гиперактивности и бессоннице, а также снижать способность кишечника противостоять воспалению. Откажитесь от газировки в пользу сельтерской воды, детокс-воды или зеленого чая.

Ешьте салаты

Свежие листовые салаты могут помочь поддерживать уровень глюкозы в крови и придавать ощущение сытости. Кроме того, они помогают бороться с воспалениями и скачками сахара в крови.

